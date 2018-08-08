Первый блин комом: "Спартак" вёл 2:0, но уступил ПАОКу

Сегодня московский "Спартак" стартовал в Лиге Чемпионов. Третий квалификационный раунд пришлось начинать в логове грецкого ПАОКа под красноречивым названием "Тумба", где, кстати, отсутствовали российские болельщики в связи с известными событиями в Бильбао прошлой весной. Массимо Каррера особо не удивил составом, но решил не выпускать на поле Дениса Глушакова. Вместо него с первых минут играл Попов.

Возможно, итальянский тренер что-то знал, ведь именно Эвелин открыл счет уже в дебюте матча. Шесть минут команды боролись и решали, чей же в итоге будет мяч, а на седьмом обороте секундной стрелки Зобнин хорошо прорвался по левому флангу и отдал мяч на Адриано, который решил не трогать его и пропустил дальше. В итоге игровой снаряд прилетел к Попову, который с линии штрафной площади расстрелял дальний угол ворот Пасхалакиса – 1:0, выездной гол забит.

Дальше было еще интересней. На 17 минуте Ещенко навесил с правого фланга, Луис Адриано головой сбросил мяч на Квинси Промеса, который с дуги расстреливал грецкие ворота. Вратарь был к этому готов, но в последний момент "кожаный" попал в Хачериди и изменил траекторию. Пасхалакис до мяча дотянулся, но тот все равно пересек линию ворот. Судья гол засчитал – 2:0, отличный старт подопечных Карреры.

После активного старта "Спартак" немного успокоился и позволил ПАОКу все чаще подходить к воротам Максименко. Один из таких быстрых набегов закончился плачевно. На 29 минуте, после подачи от углового флажка, защитники "Спартака" сыграли рукой в собственной штрафной и судья, не мудрствуя лукаво, указал на точку. К игровому снаряду подошел Александар Прийович и мощным ударом отправил его прямо в сетку, Максименко ничего поделать не смог – 1:2.

ПАОК не остановился и через восемь минут праздновал уже второй гол в ворота "Спартака". Лео Матос прорвался по правому флангу, хитрым движением ног запутал Комбарова и открыл пространство для передачи в район одиннадцатиметровой отметки. Именно туда забежал Лимниос, который первым касанием отправил мяч в дальний угол ворот Максименко – 2:2.

Но и это не было концом, как ни странно. В самом конце первой половины встречи грецкие футболисты вышли вперед. Лео Матос прострелил с правого фланга, а Максименко неудачно сыграл на перехвате и пропустил мяч дальше. Пелькасу, который караулил на дальней штанге, не оставалось ничего, кроме как переправить игровой снаряд в пустые ворота. 3:2, именно с этим счетом на табло фантастический и, если можно так сказать, "дискотечный" первый тайм закончился.

Вторая половина встречи начался несколько медленней первой, однако, и ее старт не оказался "безмоментным". На 51 минуте Ломовицкий сделал хорошую передачу в штрафную площадь, на которую откликнулся Промес. Голландец в касание пробил в дальний угол, но Пасхалакис успел среагировать и переправил мяч на угловой.

Но на 65 минуте ПАОК немного охладил пыл "Спартака", который, несмотря на то, что впереди мало что получается, вовсю рвался к чужим воротам. Бокетти ошибся на свой половине поля и вывел Пелькаса один на один с Максименко. Грек все делал правильно, направлял мяч дальний угол, но не попал. Откровенно повезло "народной команде" в этом эпизоде.

А дальше было уже невероятное невезение "Спартака". На 71 минуте Евгений Хачериди схватил Луиса Адриано за футболку в собственной штрафной площади, и судья указал уже на вторую точку в этом матче. К мячу подошел Промес, но не смог переиграть голкипера – Пасхалакис прочитал замыслы голландца и прыгнул в тот же угол, куда летело "кожаное ядро". К сожалению для болельщиков "народной команды", счет не изменился.

"Спартак" попытался организовать финальный штурм, однако результативными действиями он не закончился. В итоге, матч так и завершился со счетом 3:2. Теперь, чтобы продолжить борьбу в Лиге Чемпионов, нужно забивать на "Открытии Арене" через неделю. Ну а ПАОК празднует, команда смогла вылезть из 0:2, одержала волевую победу и теперь поедет в Москву в очень хорошем настроении.

ПАОК – "Спартак" – 3:2

Голы: Попов, 7 – 0:1; Промес, 17 – 0:2; Прийович, 29 (пен.) – 1:2; Лимниос, 37 – 2:2; Пелькас, 44 – 3:2.

ПАОК: Пасхалакис – Матос, Варела, Хачериди, Креспо – Маурисио (Шахов, 84), Каньяс, Пелькас – Эль-Каддури (Варда, 61), Лимниос (Жаба, 79), Прийович.

"Спартак": Максименко – Ещенко, Жиго, Бокетти (Рассказов, 90+4), Комбаров – Фернандо, Зобнин, Попов (Тимофеев, 65) –Ломовицкий, Промес, Адриано (Зе Луиш, 77).

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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