Первый бой армейцев со "львами": ЦСКА принимает "Лион"
ЦСКА – "Лион"
Стадион: "ВЭБ Арена" (Москва)
Начало матча: 21:00
Арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)
Вторым из трех российских клубов, которые продолжают участвовать в еврокубках, в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы вступит в борьбу ЦСКА, который на родном стадионе примет французский "Лион". Команды ранее никогда между собой не выясняли отношения. Хотя с представителями Франции на международной арене москвичи встречаются более-менее регулярно. Правда, статистика очных противостояний пока что отрицательная для армейцев. С другой стороны, сами "ткачи" не очень-то и любят выступать в России: из трех выездов в Восточную Европу лионцы не одержали ни одной победы.
В отличие от ЦСКА, который опустился в Лигу Европы с третьего места в Лиге Чемпионов, "Лион" начинал с самого начала. В очень конкурентной группе "львы" заняли второе место, пропустив вперед "Аталанту". На стадии 1/16 финала подопечные Бруно Женезио выбили "Вильярреал", переиграв тех и дома, и на выезде. Армейцы же вдоволь потрепали нервы собственным болельщикам, удерживая интригу противостояния с сербской "Црвеной Звездой" до последних секунд ответного поединка. В итоге один забитый мяч Алана Дзагоева стал решающем в той дуэли.
На руку ЦСКА тот факт, что "Лион" сейчас не в лучшей форме. "Ткачи", которые в первенстве Франции борются за попадание в зону Лиги Чемпионов в последних трех турах Лиги 1 серьезно забуксовали: ничьи с "Сент-Этьеном" и "Монпелье", поражение от "Кана". Кроме того, Бруно Женезио не сможет использовать в московском матче своего лидера и капитана Набиля Фекира, который продолжает восстановления после травмы колена и с командой в столицу России не прилетел.
У "красно-синих" свои не менее серьезные кадровые потери, особенно это касается линии обороны. Из-за перебора желтых карточек за матчем с трибуны будет наблюдать Василий Березуцкий. Также к травмированным Виктору Васину и Георгию Щенникову после крайней игры с "Уралом" присоединился и Марио Фернандес.
Интересные факты противостояния ЦСКА и "Лиона":
Статистика ЦСКА против французских клубов в еврокубках: четыре победы, три ничьи, пять поражений. При этом армейцы не могут обыграть французов дома с первого матча 1/4 финала Кубка УЕФА-2004/05, когда они со счетом 4:0 разгромили "Осер", а затем завоевали трофей.
Самое крупное поражение в еврокубках ЦСКА потерпел от клуба из Франции. На групповом этапе Лиги чемпионов-1992/93, первого розыгрыша турнира после смены формата и названия, "красно-синие" пропустили шесть безответных мячей от "Марселя". Это был первый визит ЦСКА во Францию.
"Лион" трижды гостил в России и ни разу не победил. Все эти матчи прошли в рамках Лиги Чемпионов. На втором групповом этапе-2000/2001 лионцы сыграли вничью со "Спартаком" (1:1), в раунде плей-офф-2011/12 разошлись миром с "Рубином" (1:1), а на групповом этапе-2015/16 дважды уступили "Зениту" (1:3 в гостях и 0:2 дома).
"Лион" - единственный участник 1/8 финала, который был представлен на этой стадии турнира год назад. Кроме того, "Лион" - единственный французский клуб, доходивший до четвертьфинала турнира.
Ориентировочные составы на игру:
ЦСКА: Акинфеев, Вернблум, А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Натхо, Головин, Кучаев, Дзагоев, Витиньо, Муса
Лион: Лопеш, Тете, Марсело, Морель, Марсал, Тусар, Ндомбеле, Траоре, Ауар, Депай, Мариано
Прогноз на матч ЦСКА – "Лион":
Данный поединок, тем более в Москве – действительно, очень сложный для прогноза. Фаворита в этом противостоянии нет, поэтому шансы 50 на 50. Примерно так же считают и специалисты, которые на победу ЦСКА выставляют средний коэффициент 2.85. В то время как выигрыш "Лиона" оценивается в 2.7.
Богдан Архипенко
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