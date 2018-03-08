Первый бой проигран: ЦСКА уступает "Лиону" в Москве
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы московский ЦСКА на родном стадионе принимал французский "Лион" – команду, на чьей домашней арене и состоится ближайший финал второго по значимости евротурнира. Вдохновлены этим фактом, "ткачи" необычайно легко прошли испанский "Вильярреал" на стадии 1/16 финала. Московский клуб в предыдущем раунде в своем прагматичном и сухом стиле справился с сербской "Црвеной Звездой", по сумме двух встреч обыграв тех со счетом 1:0.
Москвичи и лионцы – пожалуй, самая сложная пара на этой стадии Лиги Европы с точки зрения определения фаворита. Примерно равные команды, которые, к тому же, никогда не играли друг против друга. К первому очному поединку оба клуба подходили с определенными кадровыми проблемами. В стане французов важно отметить отсутствие капитана и лидера "львов" Набиля Фекира, который продолжает восстанавливаться после травмы колена. У армейцев наибольшие проблемы в линии обороны: Василий Березуцкий пропускал встречу из-за перебора желтых карточек, а к давно травмированному Виктору Васину недавно присоединился и Марио Фернандес. С учетом всех потерь Виктор Гончаренко выставил достаточно прогнозируемый стартовый состав, кроме одной позиции: в пару к Ахмеду Мусе на этот раз был отправлен Георги Миланов, а не основной форвард Витиньо.
При холодной московской погоде командам понадобилось некоторое время, чтобы разогреться. И все же ЦСКА на правах хозяев больше владел мячом и старался играть первым номером. Хотя первый острый момент у гостевых ворот возник как раз-таки благодаря ошибке португальского голкипера: Лопеш неудачно вынес снаряд, его подобрал Дзагоев, после чего отпасовал на Мусу, который на технику пробивал с угла вратарской, но перехитрить Антони у нигерийца не получилось. Во второй половине первого тайма больше всех активничал Головин, а на 34-й минуте Александр серьезно заставил попотеть вратаря лионцев, хлестко пробив в дальнюю "шестерку". Концовку тайма команды просто доиграли, обойдясь без сюрпризов и приключений.
Перерыв пошел на пользу подопечным Бруно Женезио. С началом второй половины встречи гости больше стали цепляться за мяч и навязывать борьбу москвичам в центре поля. В созидании мало что выходило у "Лиона", чего не скажешь о стандартах. Один из таковых в середине второго тайма завершился взятием ворот Акинфеева: Марсело откликнулся на подачу с углового от Депая, выиграл воздух у Березуцкого и с пары метров воткнул мяч в сетку ворот россиянина. У армейцев было еще много времени, чтобы хотя бы сравнять счет, но "ткачи" уверенно справились с натиском хозяев.
Таким образом, ЦСКА уступает "Лиону" в первом матче 1/8 финала и тем самым существенно усложняет себе задачу выход в четвертьфинал Лиги Европы.
ЦСКА – "Лион" – 0:1
Голы: Марсело, 68
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Вернблум, Игнашевич, Набабкин, Натхо, Головин, Кучаев, Дзагоев (Бистрович, 82), Муса (Чалов, 87), Миланов (Витиньо, 73)
"Лион": Лопеш, Тете, Марсело, Морель, Марсал, Ндомбеле, Тусар, Ауар, Траоре (Корне, 76), Депай (Маолида, 85), Мариано (Менди, 89)
Богдан Архипенко
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