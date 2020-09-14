Первый домашний матч "Вердера" в сезоне пройдет при зрителях

Матч 1-го тура чемпионата Германии "Вердер" - "Герта" пройдет при зрителях.

На встречу смогут прийти 8500 зрителей, что составляет 20% от вместимости стадиона. Матч пройдет 19 сентября.

Ослабление ограничений связано с текущим уровнем заражения коронавирусом в регионе.

В ближайшие дни будет принято решение о том, сколько болельщиков могут посещать матчи чемпионата Германии.

А еще: "Байер" уничтожил соперника в Кубке Германии| http://soccernews.ru