Первый домашний матч "Вердера" в сезоне пройдет при зрителях

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Первый домашний матч "Вердера" в сезоне пройдет при зрителях

Матч 1-го тура чемпионата Германии "Вердер" - "Герта" пройдет при зрителях.

На встречу смогут прийти 8500 зрителей, что составляет 20% от вместимости стадиона. Матч пройдет 19 сентября.

Ослабление ограничений связано с текущим уровнем заражения коронавирусом в регионе.

В ближайшие дни будет принято решение о том, сколько болельщиков могут посещать матчи чемпионата Германии.

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