Первый экзамен Черчесова: Россия начинает подготовку к мундиалю игрой против Австрии

Австрия – Россия

Стадион: "Тиволи Нойт" (Инсбрук, Австрия)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Бас Нейхейс (Нидерланды)

Свой первый контрольный матч в рамках подготовки к домашнему чемпионату Мира сборная России проведет против сборной Австрии. В соперниках у коллектива Станислава Черчесова команда, не попавшая на мундиаль, но занимающая в рейтинге ФИФА весьма приличное место. На сегодняшний день Das team находится на 26-й строчке, в то время как россияне лишь на 66-й.

Сборная Австрии не смогла пробиться на чемпионат мира. В отборочном цикле австрийцы заняли только четвертое место, пропустив вперед Уэльс, Ирландию и Сербию. Подобный результат был расценен как провальный, поэтому Марсель Коллер покинул тренерский мостик. Новым наставником австрийской национальной команды стал немецкий специалист Франко Фода, который практически всю свою тренерскую карьеру проводит в Австрии. После смены наставника австрийцы провели три контрольных матча, в которых достаточно уверенно победили. На своем поле Das team обыграла Уругвай (2:1) и Словению (3:0), а в гостях Люксембург (4:0).

Сборная Австрии – крепкий европейский середняк. Главная звезда команды – крайний защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба. В сборной он выступает в роли диспетчера – на его счету четыре голевые передачи за девять матчей отборочного этапа. Неплохой сезон провели нападающие Гвидо Бургшталлер из "Шальке 04" и Марко Арнаутович из "Вест Хэма", забившие по 11 голов в своих чемпионатах. Атакующий полузащитник Марсель Забитцер из "РБ Лейпцига" закончил клубный сезон с пятью забитыми мячами и девятью ассистами. Уровня этих игроков вполне достаточно, чтобы забить сборной России, испытывающей проблемы в защите.

Сборной России есть что доказывать. Со стороны болельщиков и прессы на команду Станислава Черчесова идет огромное давление, особенно после разгромных поражений от Франции (1:3) и Бразилии (0:3). Австрия – подходящий соперник, чтобы снизить градус критики. В отличие от французов и бразильцев, австрийцы не являются фаворитами мундиаля, они близки по уровню к основным соперникам России на групповом этапе – Уругваю и Египту. Эту сборную можно и нужно обыгрывать.

Станиславу Черчесову в двух заключительных товарищеских играх с австрийцами и турками предстоит определиться с игроками, которые попадут в окончательную заявку из 23-х, а также составят костяк команды на чемпионате мира. В пяти последних играх сборная России не побеждала, хотя, конечно, соперниками ее были преимущественно топовые сборные. После мировой с Ираном (1:1) подопечные Станислава Черчесова уступили Аргентине (0:1), сыграли вничью с Испанией (3:3), а также проиграли Бразилии (0:3) и Франции (1:3). В среду россияне надеются на положительный результат. К счастью, сборная готовится к матчу в полном составе. Александр Ерохин, который последние несколько дней тренировался по индивидуальной программе, вернулся в общую группу.

Интересные факты противостояния сборных Австрии и России:

Обе официальные игры между сборными в истории завершались победой австрийцев со счетом 1:0

Сборная Австрии выиграла пять последних матчей

Сборная России не может выиграть с 7 октября 2017 года (5 игр)

Сборная Австрии пропускала в восьми из десяти матчей отбора к Мундиалю

Ориентировочные составы на игру:

Австрия: Зибенхандль – Прёдль, Драгович, Виммер, Бауэр, Баумгартлингер, Ильзанкер, Шепф, Шауб, Кайнц, Арнаутович.

Россия: Акинфеев – Кудряшов, Гранат, Нойштедтер, Жирков, Самедов, Головин, Кузяев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Смолов.

Прогноз на матч Австрия – Россия:

Сборная Австрии – достаточно крепкая сборная, которая после смены главного тренера стала смотреться гораздо увереннее. Кроме того, австрийцы будут выступать на своем поле, и именно они могут считаться фаворитом будущего противостояния. Для команды Станислава Черчесова результат не играет большой роли. Гораздо важнее определится с костяком команды, который и выступит на домашнем чемпионате мира.

Букмекеры ставят на австрийцев, за победой которой предлагают средний коэффициент 2.30 баллов, в то же время успех россиян оценивается в 3.45 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.20 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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