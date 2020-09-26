Первый экзамен для Пирло, дебют Кумана в Ла Лиге и ремейк Суперкубка Англии: что посмотреть в грядущем уик-энде?

"Манчестер Сити" – "Лестер"

27 сентября, 18:30. Манчестер, "Этихад"

На Этихад новая встреча претендентов на ТОП-4 Премьер-лиги. В предыдущей кампании "Лестер" всерьез посягал на место в Лиге Чемпионов, но затормозил после карантина. Прошлогодняя проблема команды Роджерса – короткая скамейка запасных и отсутствие равноценной замены лидерам – никуда не делась. Однако, в этом году "лисы" попытаются взять максимум очков до момента игрового спада. Для этого нужно брать очки там, где теряли раньше, в частности, в матчах против "Манчестер Сити" (2 поражения от "горожан" в сезоне 2019/20). Зато Пеп Гвардиола и его ребята имеют за цель вернуться на вершину АПЛ и наконец взять кубок ЛЧ. Выводы после неудачного сезона, кажется, сделаны, манкунианцы полны энтузиазма взять реванш. Стартовые победы над "Вулверхэмптоном" (чемпионат) и "Борнмутом" (Кубок лиги) дались "горожанам", во всяком случае на вид, легко, потому взглянуть на "Сити" против мощного "Лестера" невероятно интересно. Кто знает, возможно, именно от результата этого поединка будет зависеть не только дальнейшая походка команд, но и финальный распределение мест в верхней четверке. Смотреть всем!

"Рома" – "Ювентус"

27 сентября, 21:45. Рим, "Стадио Олимпико"

Культовый Андреа Пирло наносит первые мазки на холст собственной тренерской карьеры, словно Мане (не Садио) рисует свой знаменитый "Завтрак на траве". На прошлой неделе "Юве" под руководством Маэстро стартовал в Серии "А" победой на классе над "Сампдорией". А уже в воскресенье туринцы собираются поквитаться с Ромой за унизительное августовское поражение (1:3 дома). Именно бледные и безрезультативные выступления "Старой синьоры" после вынужденной паузы привели к отставке Маурицио Сарри и форсированного старта Пирло-тренера. Зато дела Ромы с тех пор ухудшились. Сложный процесс перехода клуба к новому владельцу фактически сорвал трансферную кампанию "волков", а дилетантская ошибка менеджмента перед началом чемпионата откровенно шокировала. В Роме банально забыли, что гвинейцу Диавара уже 23, внесли его в заявку U–22 и выпустили в основе на матч 1-го тура против "Вероны". Как следствие, вместо очка за нулевую ничью – техническое поражение и -3 в пункте разница мячей. И слухи о возможном назначении Массимилиано Аллегри на место Фонсеки не добавляют надежды на положительные результаты римлян прямо сейчас. Опять перестройка, которая на ранних этапах ничего хорошего не сулит. Если "Аталанта" не потеряет свою прошлогоднюю прыть, а "Лацио" вспомнить, что такое побеждать, то римляне могут снова оказаться без Лиги Чемпионов.

"Барселона" – "Вильярреал"

27 сентября, 22:00. Барселона, "Камп Ноу"

В каталонской столице сойдутся коллективы, которые провели изменения на тренерской скамье в межсезонье. "Желтая субмарина" после сильного сезона под руководством Хави Кальехи (5-е место в Ла Лиге) неожиданно решила подарить Унаи Эмери шанс на реанимацию карьеры. "Вильярреал" "ограбил" "Валенсию", забрав за бесценок дуэт Коклен–Парехо и, очевидно, поборется за привычный для нового тренера трофей Лиги Европы. А пока до старта в еврокубках еще остается время, "Вильярреал" попытается взять очки на "Камп Ноу". Помочь в этом может сама "Барселона". Весь период между двумя сезонами для "блаугранас" можно описать словосочетанием "перманентный скандал". Виртуальный уход Месси и уход реальный Суареса, продажа за горстку золотых других ветеранов (понятно, что это не способ выровнять дебит с кредитом, а просто чистка под новую команду), отставка Сетьена и назначения Кумана, протесты против Бартомеу – все это вместе за пределами нормальной подготовки к новой кампании. Сейчас все выглядит так, что "Барсе" и ее болельщикам стоит думать не о возвращении титулов, а о хотя бы удержания позиций образца сезона 2019/20. "Реал" снова чемпион? Может! А может и нет! В воскресенье будет интересно на все это глянуть.

"Ливерпуль" – "Арсенал"

28 сентября, 22:15. Ливерпуль, "Энфилд"

Вторая в течение месяца тренерская дуэль Юргена Клоппа и Микель Артета. После проигранной битвы за Суперкубок Англии наставник "Ливерпуля" попытается указать ученику Гвардиолы на его место. Предпосылки к этому есть. Мерсисайдцы стартовали в АПЛ с двух побед, уничтожили силами резервистов "Линкольн" в Кубке Лиги, оформили поздние трансферы Тьягу и Жоты, а Салах и Мане, очевидно, намерены вновь побороться за приз лучшему бомбардиру первенства. И премьерный матч чемпионата против "Лидса" обнажил большие проблемы "красных" в обороне. "Арсенал", игроки которого и сами не блещут вблизи собственных ворот, попытаются сыграть на слабостях "Ливерпуля". Артета почти наверняка противопоставит им организованность, тройку центрбеков, формацию 3-4-3 и сознательный отказ от владения мячом в пользу взвешенных атакующих и контратакующих выпадов. Для предсезонного трофея этого было достаточно, но итог встречи в понедельник может быть совсем другим.