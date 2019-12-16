Первый гол Паредеса за ПСЖ переписан на Неймара

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Первый гол Паредеса за ПСЖ переписан на Неймара

Первый гол полузащитника ПСЖ Леонардо Паредеса в Лиге 1 переписан на форварда парижан Неймара. Об этом сообщает LF Press.

По данным источника, выяснилось, что в матче 18-го тура чемпионата Франции ПСЖ - "Сент-Этьен" мяч после удара Паредеса задел ногу Неймара и только после этого оказался в воротах.

Таким образом, Паредес лишился первого забитого гола в составе парижского клуба.

Паредес перешёл в ПСЖ из "Зенита" зимой 2019 года за 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" и "Милан" хотят купить у парижан аргентинца.

А еще: Тухель отметил прогресс экс-полузащитника "Зенита" Паредеса| http://soccernews.ru
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