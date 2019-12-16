Первый гол Паредеса за ПСЖ переписан на Неймара
Первый гол полузащитника ПСЖ Леонардо Паредеса в Лиге 1 переписан на форварда парижан Неймара. Об этом сообщает LF Press.
По данным источника, выяснилось, что в матче 18-го тура чемпионата Франции ПСЖ - "Сент-Этьен" мяч после удара Паредеса задел ногу Неймара и только после этого оказался в воротах.
Таким образом, Паредес лишился первого забитого гола в составе парижского клуба.
Паредес перешёл в ПСЖ из "Зенита" зимой 2019 года за 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" и "Милан" хотят купить у парижан аргентинца.
А еще: Тухель отметил прогресс экс-полузащитника "Зенита" Паредеса| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|42
|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Ницца
|18
|24
|14
|Страсбур
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12