Первый гол ван Перси после возвращения в "Фейеноорд"

В матче 22-го тура чемпионата Голландии "Фейеноорд" на своем поле разгромил "Гронинген".

Один из голов роттердамского клуба на счету нападающего Робина ван Перси.

Видео: гол ван Перси за "Фейеноорд".

Стоит отметить, что этот гол первый для форварда после возвращения в "Фейеноорд".

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