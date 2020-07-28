Первый канал будет транслировать матч за Суперкубок России

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Первый канал будет транслировать матч за Суперкубок России

Первый канал получил право показать в своём эфире матч за Суперкубок России между "Зенитом" и "Локомотивом".

Начало трансляции - 7 августа в в 21:30 по московскому времени. Место проведения встречи - московский стадион "ВЭБ Арена".

Напомним, что "Зенит" выиграл чемпионат и Кубок страны, а "Локомотив" финишировал вторым в РПЛ.

Год назад Суперкубок выиграли "железнодорожники", победившие питерскую команду со счётом 3:2.

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