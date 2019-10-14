Первый канал покажет Эль-Класико

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Первый канал покажет Эль-Класико

Матч 10-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Реал" будет транслироваться в прямом эфире на Первом канале.

Встреча состоится 26 октября на стадионе "Камп Ноу". Начало игры - в 14:00 (мск).

Отметим, что Первый канал в третий раз будет показывать Эль-Класико.

"Реал" занимает 1 место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 18 оков. У "Барселоны" 2 позиция и 16 очков.

А еще: "Барселона" поддержала каталонских политзаключённых, "Эспаньол" также выступил с заявлением| http://soccernews.ru
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