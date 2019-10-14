Первый канал покажет Эль-Класико
Матч 10-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Реал" будет транслироваться в прямом эфире на Первом канале.
Встреча состоится 26 октября на стадионе "Камп Ноу". Начало игры - в 14:00 (мск).
Отметим, что Первый канал в третий раз будет показывать Эль-Класико.
"Реал" занимает 1 место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 18 оков. У "Барселоны" 2 позиция и 16 очков.
А еще: "Барселона" поддержала каталонских политзаключённых, "Эспаньол" также выступил с заявлением| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2