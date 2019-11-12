Первый канал покажет матч отбора Евро-2020 Сан-Марино - Россия

Матч 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Сан-Марино и России покажет Первый канал.

Поединок состоится 19 ноября и начнется в 22:45 мск.

Напомним, что Россия уже обеспечила себе попадание в финальную стадию Евро-2020.

В 3-м туре отбора российская национальная команда на своем поле разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.

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