"Первый канал" покажет матч "Реал" - "Барселона" 1 марта

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"Первый канал" покажет матч "Реал" - "Барселона" 1 марта

Матч 26-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной" будет показан на "Первом канале".

Поединок состоится 1 марта в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало встречи - в 23:00 мск.

После 24 туров "Реал" лидирует в турнирной таблице Примеры, набрав 53 очка. "Барселона" с 52 очками занимает вторую позицию. Перед "эль-класико" команды проведут еще по одному матчу. "Барселона" дома примет "Эйбар" (22 февраля), "Реал" на выезде сыграет с "Леванте" (23 февраля).

Напомним, что в первом круге команды сыграли вничью со счетом 0:0.

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3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
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