"Первый канал" покажет матч "Реал" - "Барселона" 1 марта
Матч 26-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной" будет показан на "Первом канале".
Поединок состоится 1 марта в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало встречи - в 23:00 мск.
После 24 туров "Реал" лидирует в турнирной таблице Примеры, набрав 53 очка. "Барселона" с 52 очками занимает вторую позицию. Перед "эль-класико" команды проведут еще по одному матчу. "Барселона" дома примет "Эйбар" (22 февраля), "Реал" на выезде сыграет с "Леванте" (23 февраля).
Напомним, что в первом круге команды сыграли вничью со счетом 0:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14