"Первый канал" покажет матч "Реал" - "Барселона" 1 марта

Матч 26-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной" будет показан на "Первом канале".

Поединок состоится 1 марта в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало встречи - в 23:00 мск.

После 24 туров "Реал" лидирует в турнирной таблице Примеры, набрав 53 очка. "Барселона" с 52 очками занимает вторую позицию. Перед "эль-класико" команды проведут еще по одному матчу. "Барселона" дома примет "Эйбар" (22 февраля), "Реал" на выезде сыграет с "Леванте" (23 февраля).

Напомним, что в первом круге команды сыграли вничью со счетом 0:0.

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