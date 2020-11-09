Первый канал покажет матч сборной России против Сербии в Лиге наций

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Первый канал покажет матч сборной России против Сербии в Лиге наций

Матч Лиги наций сборной России с Сербией покажет Первый канал.

Встреча состоится 18 ноября и начнется - в 22:00 (мск).

После 4-х туров Лиги наций сборная России лидирует в своей группе. В активе команды 8 баллов.

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