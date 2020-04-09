Первый клуб АПЛ объявил об урезании зарплат

Тенденция сокращать оклады футболистам на время карантина из-за пандемии коронавируса добралась до АПЛ.

Первым клубом Премьер-лиги, который пошёл на антикризисный шаг, стал "Саутгемптон".

Урезанные зарплаты будут получать игроки, тренеры и руководители "святых", а рядовых сотрудников эти меры не затронут.

По итогам 29 туров "Саутгемптон" занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

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