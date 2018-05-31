Первый летний новичок "Ювентуса" пройдет медосмотр в пятницу

Теги манчестер юнайтедювентусматтео дармиан

Первый летний новичок "Ювентуса" пройдет медосмотр в пятницу
Итальянский защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан перейдет в "Ювентус", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист пройдет медицинское обследование в туринском клубе в пятницу, 1 июня. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне 28-летний Дармин провел за "Манчестер Юнайтед" 17 матчей во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.

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