Первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Реала" рискуют пропустить сразу четыре игрока "Ювентуса"

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Первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Реала" рискуют пропустить сразу четыре игрока "Ювентуса"Первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала" рискуют пропустить сразу четыре игрока туринского "Ювентуса".

Так, из-за проблем со здоровьем различной степени тяжести не принять участие в игре на "Альянц Стэдиум" могут защитники Мехди Бенатиа, Алекс Сандро и Джорджио Кьеллини, а также полузащитник Миралем Пьянич.

Напомним, "Ювентус" нацелился на немецкого защитника. | soccernews.ru

комментарии
фанат футбола

Открывают дорогу Реалу в полуфинал,сначала ПСЖ таким же методом прошли,теперь игроков Ювентуса одного за другим выбивают,а может против самого Реала применять его же методы.

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эльдарХан

это Перес все делает вирус пустил в стан туринцев или пасту размешал отравой

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