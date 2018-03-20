Первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Реала" рискуют пропустить сразу четыре игрока "Ювентуса"

Первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала" рискуют пропустить сразу четыре игрока туринского "Ювентуса".

Так, из-за проблем со здоровьем различной степени тяжести не принять участие в игре на "Альянц Стэдиум" могут защитники Мехди Бенатиа, Алекс Сандро и Джорджио Кьеллини, а также полузащитник Миралем Пьянич.

Напомним, "Ювентус" нацелился на немецкого защитника. | soccernews.ru