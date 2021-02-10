Первый матч 1/8 Лиги Чемпионов "Атлетико" - "Челси" пройдет не в Испании

Первый из матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов "Атлетико" - "Челси" не состоится в столице Испании, сообщает официальный сайт "матрасников". Игра пройдет в Бухаресте на "Национальном стадионе".

Матч, запланированный на 23 февраля, перенесен из Мадрида в Румынию из-за ограничения поездок между Испанией и Великобританией, которое стало следствием пандемии коронавирусной инфекции. Ответная игра пройдет 17 марта.