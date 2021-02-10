Первый матч 1/8 Лиги Чемпионов "Атлетико" - "Челси" пройдет не в Испании

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Первый матч 1/8 Лиги Чемпионов "Атлетико" - "Челси" пройдет не в ИспанииПервый из матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов "Атлетико" - "Челси" не состоится в столице Испании, сообщает официальный сайт "матрасников". Игра пройдет в Бухаресте на "Национальном стадионе".

Матч, запланированный на 23 февраля, перенесен из Мадрида в Румынию из-за ограничения поездок между Испанией и Великобританией, которое стало следствием пандемии коронавирусной инфекции. Ответная игра пройдет 17 марта.

Это не первый перенос матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов. Ранее УЕФА заявил что "РБ Лейпциг" и "Ливерпуль" свой первый матч сыграют не в Германии, а в Будапеште. Причина та же - Германия не принимает рейсы из Великобритании, как минимум, до 17 февраля. Матч же должен состояться 16 числа.

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