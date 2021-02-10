Первый матч 1/8 Лиги Чемпионов "Атлетико" - "Челси" пройдет не в Испании
Первый из матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов "Атлетико" - "Челси" не состоится в столице Испании, сообщает официальный сайт "матрасников". Игра пройдет в Бухаресте на "Национальном стадионе".
Матч, запланированный на 23 февраля, перенесен из Мадрида в Румынию из-за ограничения поездок между Испанией и Великобританией, которое стало следствием пандемии коронавирусной инфекции. Ответная игра пройдет 17 марта.
Это не первый перенос матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов. Ранее УЕФА заявил что "РБ Лейпциг" и "Ливерпуль" свой первый матч сыграют не в Германии, а в Будапеште. Причина та же - Германия не принимает рейсы из Великобритании, как минимум, до 17 февраля. Матч же должен состояться 16 числа.
Читать также: Еще два матча Еврокубков перенесены на другие стадионы | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Федун высказался о новой реформе Лиги Чемпионов
-
В СМИ попал макет новой эмблемы "Интера"
-
Агент Малкома заявил, что у игрока нет травмы
-
У Клоппа умерла мама. Из-за ограничений он не сможет прилететь на похороны
-
Сорокин назвал количество болельщиков, которых допустят на матчи Евро-2020 в Петербурге
-
Павлюченко высказался об отношении к Хиддинку в сборной России
-
"Коринтианс" может взять Педро Рошу в аренду у "Спартака"
-
"Лидс" продлит контракт со своим лучшим бомбардиром
-
Де Брюйне вернулся к тренировкам
-
Первый матч 1/8 Лиги Чемпионов "Атлетико" - "Челси" пройдет не в Испании
-
Сергей Семак: "Хотел бы попробовать себя в топ-чемпионате"
-
Рамос хочет остаться в "Реале"
-
28 футболистов московского "Динамо" вылетели на заключительный зимний сбор
-
"Манчестер Сити" близок к трансферу бразильского таланта
-
Товарищеский матч "Ротор" - "Локомотив" (Ташкент) отменен по необычной причине
-
Серхио Рамос отклонил очередное предложение "Реала"
-
"Манчестер Сити" намерен продлить Стоунза
-
УЕФА провел позитивные переговоры об изменении формата Лиги Чемпионов
-
Конте прокомментировал вылет "Интера" от "Ювентуса" в Кубка Италии
-
Ярмоленко выбыл из строя из-за травмы
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4