Первый матч без Кумана: "Эвертон" с опаской едет в гости к "Челси"

"Челси" – "Эвертон"

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Нил Суорбрик

В одном из двух интереснейших противостояний второго игрового дня четвертого раунда Кубка лиги лондонский "Челси" на своем поле примет "Эвертон". Вывеска, о которую можно было бы зажигать спички, если не знать того, что "ириски", несмотря на всю свою увесистость и статус являются едва ли не самым удобным оппонентом для "аристократов". Шутка ли, но в последний раз мерсисайдцы обыгрывали команду из Западного Лондона в ноябре 1994 года, после этого было 16 поражений и 11 ничьих.

В отличие от "Эвертона" "Челси" любит Кубок лиги. "Пенсионеры" наравне с "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллой" пять раз завоевывали данный трофей и еще дважды оступались в решающем поединке. "Скаузеры", несмотря на свою богатую историю могут похвастать только двумя выходами в финальную стадию, в которых они непременно уступали.

Но сейчас важно другое. Ныне "ириски" пребывают у края пропасти, а если точно сформулировать, то в зоне вылета. Таких ужасных результатов у ливерпульцев давненько не было, собственно, как и самой игры. Именно это обстоятельство заставило руководство клуба после матча с "Арсеналом" распрощаться с Рональдом Куманом. И пока ведутся переговоры с несколькими именитыми наставниками столь ответственную должность с приставкой и.о. доверили тренеру из академии Дэвиду Ансуорту.

Интересные факты противостояния "Челси" и "Эвертона":

В последних трех матчах "Челси" забил в ворота "Эвертона" десять "сухих" мячей, а две из этих побед были добыты на "Стэмфорд Бридж".

Мерсисайдцам удалось пробиться в четвертьфинальную стадию Кубка лиги всего дважды за последние 14 сезонов.

Лондонцы в каждом из предыдущих двух сезонов выбывали из турнира точно на этой же стадии четвертого раунда Кубка лиги.

Ориентировочные составы на игру:

Челси: Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Дзаппакоста, Фабрегас, Бакайоко, Кенеди, Мусонда, Виллиан, Батшуайи

Эвертон: Стекеленбург, Мартина, Кин, Ягелка, Бэйнс, Шнайдерлин, Бешич, Сигурдссон, Калверт-Льюин, Лукман, Руни

Прогноз на матч "Челси" – "Эвертон":

Естественно, что "Челси" подходит к матчу с "Эвертоном" явным фаворитом. Так уже происходит довольно давно и ужасная форма "ирисок" здесь не главная причина. Понятно, что Антонио Конте по максимуму применит ротацию относительно стартового состава, но даже с учетом этого букмекеры не дают шансов клубу из Ливерпуля, о чем свидетельствует коэффициент 7.0. В то время, как виктория лондонцев в среднем оценивается в 1.44.

Богдан Архипенко

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