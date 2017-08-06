Первый матч между "Утрехтом" и "Зенитом" может быть перенесён

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Первый матч между "Утрехтом" и "Зенитом" может быть перенесён

"Утрехт" и "Зенит" обратились в УЕФА с просьбой перенести первый матч четвёртого квалификационного раунда Лиги Европы между этими командами.

Клубы просят провести поединок не 17 августа, а 16-го в 18:00 по местному времени.

Инициатива обусловлена желанием "Утрехта" играть не в один день с другой голландской командой - "Аяксом".

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