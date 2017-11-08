Первый матч Мойеса с "Вест Хэмом" станет для него 500-м в АПЛ

Матч 12-го тура чемпионата Англии между "Вест Хэмом" и "Уотфордом" станет 500-м в Премьер-лиге для наставника лондонского клуба Дэвида Мойеса.

В данный момент на счету 54-летнего Мойеса 499 матчей в АПЛ и по этому показателю он уступает только Алексу Фергюсону (811 матчей), Арсену Венгеру (801) и Харри Реднаппу (641).

Напомним, что Мойес возглавил "Вест Хэм" во вторник, сменив на посту наставника Славена Билича.

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