Первый матч в элите: "Жирона" сыграет с "Атлетико"

"Жирона" – "Атлетико"

Стадион: "Монтиливи"

Начало матча: 21:15

Арбитр: Хуан Мунера

В стартовом туре чемпионата Испании новичок элитного дивизиона "Жирона" примет "Атлетико". Для команды из одноименного города, расположенного в Каталонии, эта встреча станет дебютной в Примере. В прошлом сезоне "Жирона" заняла второе место в Сегунде и впервые в своей истории повысилась в классе. Каталонцы демонстрировали яркий атакующий футбол, став самой забивной командой чемпионата. Доставалось даже также вышедшему в Примеру "Хетафе", который был обыгран на "Монтиливи" со счетом 5:1. При этом "Жирона" не слишком уверенно играла в обороне, команда пропустила 45 голов – это лишь восьмой показатель в чемпионате. Из-за слабой обороны и сильной атаки "Жирона" неоднократно играла 3:3 (против "Альмерии", Севильи Атлетико" и "Тенерифе"), только 14 из 42 игр завершила на ноль. Забить удавалось в 32 встречах.

Известных игроков в составе "Жироны практически нет. Ворота защищает большую часть карьеры игравший за "Атлетик" Горка Ираисос, в обороне действует воспитанник "Барселоны" Марк Муньеса, а в атаке – уругваец Стуани. Все эти игроки пополнили состав "Жироны" лишь в этом году. Также каталонцы в это межсезонье арендовали пятерых молодых игроков "Манчестер Сити". Англичане тесно сотрудничают с "Жироной", клубы можно назвать аффилированными. Холдинг, владеющий "Манчестер Сити", приобрел акции "Жироны", теперь испанцы будут обкатывать молодежь "горожан" в Примере.

"Атлетико" постарается не допустить ошибок прошлого сезона, когда мадридцы неудачно стартовали в чемпионате, практически сразу же выбыв из борьбы за титул. "Матрасники" в это межсезонье приобрели только одного Витоло, но из-за запрета на трансферы не смогли его заявить и отправили в аренду в "Лас-Пальмас". По этой же причине "Атлетико" не покидали основные игроки. Ушли лишь те, кто не попадал в основной состав: Тео Эрнандес ("Реал"), Матиас Краневиттер ("Зенит"), Хави Манкильо ("Ньюкасл"), Алессио Черчи ("Верона").

Интересные факты противостояния:

Команды никогда ранее не встречались между собой.

Весь состав "Жироны" (41 миллион евро) стоит практически в два раза меньше, чем один Антуан Гризманн (80 миллионов евро).

Ориентировочные составы:

"Жирона": Ираисос, Муньеса, Алкала, Эспиноса, Маффео, Дуглас Луис, Риера, Бенитес, Порту, Гарсия, Стуани.

"Атлетико": Облак, Филипе Луис, Савич, Хименес, Врсалько, Гайтан, Коке, Габи, Карраско, Торрес, Гризманн.

Прогноз на матч:

"Атлетико" – явный фаворит встречи, оборона "Жироны" действовала не лучшим образом даже в Сегунде, в элите же каталонцев будут наказывать еще чаще.

Букмекеры предлагают на победу "Атлетико" коэффициент 1.40, на ничью – 4.40, на "Жирону" – 8.50.

Вячеслав Горбачев

Также читайте: Италия наступает: "Ювентус" начинает защиту титула с матча против "Кальяри" | http://soccernews.ru