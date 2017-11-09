Первый матч - в Загребе: Хорватия и Греция поспорят за право сыграть на ЧМ-2018

Хорватия – Греция

Стадион: "Максимир" (Загреб)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Джанлука Рокки (Италия).

Сборные Хорватии и Греции в двух стыковых матчах поспорят за право сыграть на ЧМ-2018 в России. Обе дружины заняли вторые места в своих отборочных группах, и теперь им предстоит в очном соперничестве решить, кто из команд больше достоин выступать на Мундиале. Фаворитом матча и всего противостояния являются хорваты, однако с греками просто никому не бывает, и подопечным Скиббе определенно есть, что предложить более грозному, по мнению многих, сопернику. Первый матч этих дружин пройдет на стадионе "Максимир" в Загребе, вмещающем более 37 тысяч зрителей, и, без сомнения, болельщики хорватов обеспечат теплый прием грекам.

Сборная Греции финишировала на второй строчке группы "H", уступив лидерство бельгийцам, чьи позиции были вне конкуренции. До последнего шла борьба за выход в стыки между греками и боснийцами, но, в итоге, Джеко и компания так и не дождались осечки "эллинов" и пролетели мимо Мундиаля. Дружина Микаэля Скиббе лишь однажды проиграла в 10 встречах и навязывала борьбу даже лидерам группы, увозя очки из Брюсселя. Не совсем понятно, по каким причинам шансы Греции попасть на ЧМ -2018 оцениваются так низко, ведь по качеству игры команда нисколько не хуже хорватов.

Подопечные Златко Далича неприятно удивили своих болельщиков вторым итоговым местом в группе "I", ведь перед стартом отборочного турнира все надеялись на прямую путевку на Чемпионат Мира. Однако даже перед последним туром хорваты были на грани провала, но в решающий момент сумели расправиться со сборной Украины – 2:0. Выиграла группу Исландия, опередившая балканцев на 2 очка, и теперь "шашечные" перенесли свой статус фаворита уже на стыковые матчи. Эта сборная Хорватии, на фоне самой же себя предыдущих лет, выделяется надежной игрой в обороне: за весь отборочный турнир команда Далича пропустила всего 4 мяча, хотя и забила лишь 15 голов в 10 матчах. Для многих возрастных звезд сборной Хорватии перспектива выхода на Чемпионат Мира жизненно важна – больше у них такого шанса не будет.

Интересные факты противостояния Хорватии и Греции:

Хорватия не проигрывает дома на протяжении 11 последних матчей.

В 3 последних матчах сборной Греции было забито 3 и более голов.

Греки ни разу не уступили на выезде в отборочном турнире к ЧМ-2018.

Ориентировочные составы на игру:

Хорватия: Субашич, Ловрен, Врсалько, Вида, Пиварич, Ракитич, Крамарич, Модрич, Перишич, Брозович, Манджукич.

Греция: Карнезис, Папастатопулос, Дзавеллас, Пападопулос, Торосидис, Тахцидис, Стафилидис, Самарис, Зека, Фортунис, Митроглу.

Прогноз на матч Хорватия – Греция:

Хорваты, по мнению бумекеров, являются безоговорочными фаворитами домашнего матча. В то же время, так просто обыграть греков им вряд ли удастся - уж очень гибко "эллины" могут адаптироваться к любому сопернику для достижения необходимого результата.

На победу Хорватии букмекеры предлагают коэффиицент 1,46, на ничью – 4,34, на победу Греции – 9,70.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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