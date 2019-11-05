Первый на выход: рассматриваем все аспекты увольнения Ковача из "Баварии" и перебираем тренеров, которые могут его заменить

"Айнтрахт" уничтожил "Баварию" в очередном туре Бундеслиги. "Мюнхенцы, как всегда в последние годы, искусственно создают чемпионскую интригу, чтобы безжалостно убить ее на финише сезона", – скажут скептики. "Баварцы переживают глубокий кризис", – закричат ​​пессимисты! А может, истина где-то посередине? Ирония судьбы заключается в том, что Ковач окончательно осознал и согласовал решение об уходе в матче, в котором его бывшая команда унизила главного (возможно, и единственного) гранда Германии. "Айнтрахту", который теперь только на 1 балл отстает от 4-го места "Баварии", такта не занимать. В своем твиттере франкфуртцы утешили Ковача. "Здесь, во Франкфурте, твоя звезда светит ярче, чем на Юге. Нико, ты найдешь свой путь, тренер обладателя Кубка". Именно получение трофея с "Айнтрахтом" (в финале специалист победил именно "Баварию") вывело 48-летнего хорватского специалиста в главные тренеры топ-клуба. Мюнхенский круг Ковача замкнулся, когда "Бавария" снова потерпела фиаско от "орлов", которые с теми же цифрами на табло вынесли в чемпионском матче 6 месяцев назад. Первый за 30 лет трофей могут помнить и ценить в 5-м по величине городе Германии, но не в месте, которое также называют "немецкий Голливуд". С "Баварией" Нико выиграл тот же Кубок, Суперкубок и успел обогнать "Боруссию" Дортмунд в гонке за трон Бундеслиги. А еще за 33 дня до отставки разбомбил "Тоттенхэм", который играл в финале Лиги Чемпионов 2019, со счетом 7: 2. На выезде! В Лондоне! На переполненном стадионе "шпор"! Чтобы потом на выходных проиграть дома "Хоффенхайму".

Парадокс в том, что "Бавария" уже сейчас, за 2 тура до конца группового этапа, забронирует себе место в плей-офф Лиги Чемпионов, если не произойдет чуда. Мануэль Нойер предупреждал о приближении краха еще после вымученной победы над "Бохумом" в Кубке Германии. "Для меня это не стало шоком или большим сюрпризом". И дело не в том, что мы получили быструю красную карточку. Надо хорошо все проанализировать, но что-то точно должно измениться ", – прокомментировал немецкий вратар поражение со счетом 1:5. Ковач намек понял и на прощание вылил ведро претензий игрокам "Баварии", хотя и перед тем публично их обвинял, а заслуги в успешных матчах приписывал себе, что не очень хорошо воспринимал коллектив звезд клуба. Говорят, что Нико не стал ждать решений боссов клуба, а решил уйти сам. Но большинство экспертов склоняются к мысли, что боссы клуба просто смягчили уход Ковача, дабы не делать его совсем позорным, и придумали версию о самостоятельной отставке. Да, он успел завоевать все 3 титула на внутренней арене, но для Мюнхена, который годами тотально доминирует в Бундеслиге, это примерно то же самое, что Кубок или Суперкубок без участия в ЛЧ для "Зенита".

Посмотрим правде в глаза – Ковач был обречен еще на старте. Можно подумать, что его кредит доверия исчерпан после первых же поражений, которые пришли на смену серии побед. Но в действительности для многих фанатов он оказался недостойным такой высокой должности еще до первого матча. Тренер, даже для руководства клуба не был приоритетом. Председатель совета директоров Румменигге хотел Тухеля, но Хёнесс продавил свое решение. Наставник, который посадил легенду "Баварии" Мюллера на скамейку ради арендованного Коутинью. Человек, который назвал фанатов "Айнтрахта" лучшими в Германии, возглавляя мюнхенский гранд. Этим летом спортивный директор Салихамиджич не выполнил весомых просьб Нико: не подписали ни опорного полузащитника (пришлось перемещать туда создателя Алькантару), ни вингеров (Хадсона-Одои не отпустил "Челси", Лерою Сане помешала травма). Никто не удивился, ведь перед первым сезоном он вообще не мог надеяться на какие-либо серьезные приобретения. Здесь еще и самый дорогой трансфер, 80-милионный защитник Лукас Эрнандес сломался очень не вовремя, а оборона начала пропускать и позволять соперникам значительно больше, чем год назад. "Бавария" проиграла только 2 матча текущего сезона из 15-и, Ковач показал умение развивать молодых футболистов (Гнабри, Киммих, Зюле) и достаточно неплохо выглядел в плане титулов в первый сезон, но в критический момент огромные проблемы как в защите, так и нападении привели к самому болезненному поражению за последние 10 лет. Не помогло и то, что больше Нико очков (в среднем 2,26 за игру) в истории "Баварии" набирали только Гвардиола и Анчелотти.

"Здесь тебе не Франкфурт", – фраза Хамеса Родригеса, который по факту стал случайным пассажиром в Мюнхене, стала символом каденции тренера. Болельщики и даже большинство руководителей хотели видеть на этом посту кого-то с более громким именем, из первых же дней демонстрировать величие клуба яркой атакующей игрой, а не мучиться с "Падерборном", "Хоффенхаймом" и "Аугсбургом". Любое смелое решение Ковача ставилось под сомнение, а то и вызывало истерику. Как следствие, у него банально не было шансов стать полноправным главным тренером "Баварии". Кто заменит Нико? Кандидатов есть сразу 5, так считают Bild и The Guardian. Мгновенный – это Ганс-Дитер Флик, которого официально назначили исполняющим обязанности и уже выразили "полное доверие". У него хорошие отношения с игроками, но это не всегда приводит к успешному управлению. Он провел более 100 матчей за "Баварию", с которой становился 4-кратным чемпионом бывшей ФРГ. Флик добрый десяток лет помогал Леву в сборной Германии, становился чемпионом мира 2014.

Сенсационный и также временный вариант – Арсен Венгер. Вполне серьезно, хотя и очень неожиданно экс-наставника "Арсенала" рассматривают в качестве кризисного менеджера, который удержал бы команду перед тем, как ее возглавит следующий кандидат, который освободится не раньше конца сезона 2019/20. Француз владеет немецким, а его стиль игры (умеет строить позиционные атаки) и работы (бесконфликтный) однозначно пришелся бы по душе боссам. Такой себе вариант Юппа Хайнкеса с именем и опытом самого высокого уровня.

Венгер мог бы создать плацдарм для Эрика Тен Хага, который уже заявил, что не покинет "Аякс" до 2020-го. Голландец уже тренировал дубль команды при Гвардиоле. Красивый атакующий футбол, отсутствие проблем с нынешним клубом и даже фаворитизм фанатов – все говорит за вариант с 49-летним наставником, который не пустил "Реал" и "Ювентус" по сетке ЛЧ 2018/19, чтобы потом остановится в минуте от финала. На сайте Bild более 200 000 фанатов "Баварии" проголосовали за этот вариант – 30% отдают предпочтение именно Тен Хагу.

Ральфа Рангника называют профессорским вариантом. Это третий после Венгера фаворит болельщиков (21%). Сейчас работает директором по делам спорта и развития в "Ред Булл", но был бы не против вернуться на тренерский путь. Кстати, Рангник – большой фанат "Динамо" времен Лобановского (скорее, самого Лобановского и его тотального футбола). Авторитетные источники считают его фаворитом руководства (еще летом рассматривали на замену Ковачу, но решили довериться Нико), хотя кандидатура 61-летнего специалиста вызывает определенные противоречия.

Массимилиано Аллегри является последним претендентом. За кандидатуру 52-летнего итальянца сразу несколько факторов: доступный прямо сейчас (хотя до лета "Ювентус" должен еще выплатить 7,5 млн евро), дважды выходил в финал Лиги Чемпионов, чего с "Баварией" давненько не случалось; умеет обращаться со звездами; его агент ведет дела с мюнхенцами и имеет высокое доверие руководства. Против – история с другим титулованным итальянцем, Карло Анчелотти, которого также уволили посреди сезона. Кроме этого, Аллегри может рассчитывать должности в топ-клубе АПЛ.

Возникали и другие имена. Жозе Моуринью, хоть и безработный, но в клубе его не видят из-за позиции Хёнесса. Маурисио Почеттино работает с "Тоттенхэмом" и тоже имеет определенные планы на Англию, а недавнее поражение от мюнхенцев со счетом 2:7 вряд ли станет плюсом в его резюме.