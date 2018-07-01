Первый овертайм на ЧМ: Россия и Испания сильнейшего в основное время не выявили

Теги россияиспания

Первый овертайм на ЧМ: Россия и Испания сильнейшего в основное время не выявилиСборные России и Испании не сумели определить сильнейшего в основное время матча 1/8 финала Чемпионата Мира.

Вторая половина поединка между командами завершилась без забитых мячей. Однако подопечные Фернандо Йерро сумели в этот временной отрезок игры перебить своего соперника - по итогам 90 минут игры они нанесли 9 ударов по воротам, а россияне - только 5 (все они датированы первым таймом).

Напомним,  Дзюба вошел в историю сборной России. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 7 тура

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 7 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов