Первый овертайм на ЧМ: Россия и Испания сильнейшего в основное время не выявили

Сборные России и Испании не сумели определить сильнейшего в основное время матча 1/8 финала Чемпионата Мира.

Вторая половина поединка между командами завершилась без забитых мячей. Однако подопечные Фернандо Йерро сумели в этот временной отрезок игры перебить своего соперника - по итогам 90 минут игры они нанесли 9 ударов по воротам, а россияне - только 5 (все они датированы первым таймом).

Напомним, Дзюба вошел в историю сборной России. | soccernews.ru