Первый полет "чаек": "Брайтон" принимает "Манчестер Сити"

"Брайтон & Хоув Альбион" – "Манчестер Сити"

Стадион: "Фалмер"

Начало матча: 19:30

Арбитр: Майкл Оливер

"Манчестер Сити" начинает новый сезон АПЛ матчем с новичком дивизиона "Брайтоном", который вернулся в элиту впервые с 1983 года. "Чайки" в прошлом сезоне заняли второе место в Чемпионшипе, уступив "Ньюкаслу" лишь одно очко. При этом "Брайтон" мог вернуться в АПЛ и годом ранее, но уступил одно очко занявшему второе место "Мидлсбро", а затем проиграл в плей-офф "Шеффилд Уэнсдэй". Это был третий вылет команды в плей-офф за четыре года и, наконец, в 2017 году "чайки" вышли в АПЛ напрямую.

Самыми известными игроками "Брайтона" являются бывший вратарь "Валенсии" Мэттью Райан и экс-игрок ПСВ Дэви Проппер. Оба игрока пополнили состав "чаек" лишь в это межсезонье. Помимо них "Брайтон" усилили чех Алеш Матею, австриец Маркус Зуттнер, немец Паскаль Гросс, норвежец Маттиас Норманн и голландец Софиан Аханнач. Также "Брайтон" арендовал у "Челси" молодого нападающего Исайи Брауна. Хватит ли этого усиления, чтобы задержаться в АПЛ? Сомнительно.

"Манчестер Сити" ударно провел лето, купив игроков на 240 миллионов евро. В прошлом сезоне Гвардиола был недоволен качеством обороны, также не выручал вратарь Браво. Теперь же у испанского специалиста появился новый голкипер Эдерсон, а также три прекрасных фланговых защитника – Менди, Уокер и Данило, которые активно идут в атаку, создавая численное большинство на чужой половине поля. Также "Манчестер Сити" приобрел португальца Бернарду Силву. Гвардиола после не слишком удачного дебютного сезона на английской земле получил необходимое усиление и теперь готов бороться за титул. Этим летом "Сити" доказал свою состоятельность в товарищеских играх, в прекрасном стиле разгромив "Реал" и "Тоттенхэм". Теперь пришло время показать себя в официальных встречах.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 17 официальных встреч: восемь побед на счету "Манчестер Сити", четыре – у "Брайтона", пять раз была зафиксирована ничья.

Последний раз команды встречались в 2008 году в Кубке лиги. Основное время завершилось 2:2, а в серии пенальти выиграл "Брайтон".

Стоимость игроков "Брайтона" (72 миллиона) в 8,5 раз меньше футболистов "Манчестер Сити" (615 миллионов).

Ориентировочные составы:

"Брайтон & Хоув Альбион" : Райан, Бруно, Данк, Даффи, Зуттнер, Марч, Гросс, Скалак, Стивенс, Проппер, Мюррей.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Данило, Уокер, Стоунз, Компани, Сане, Бернарду Силва, Фернандиньо, Де Брюйне, Давид Силва, Жезус.

Прогноз на матч:

"Манчестер Сити" – явный фаворит встречи, сложно представить, что нужно сделать "Брайтону", чтобы добиться положительного результата. Если команда Гвардиолы покажет свой лучший футбол, "чайки" не устоят.

Букмекеры предлагают на победу "Манчестер Сити" коэффициент 1.30, на ничью – 5.60, на "Брайтон" – 10.50.

Вячеслав Горбачев

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