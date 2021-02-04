Первый полуфинальный матч между "Наполи" и "Аталантой" голов не принес

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Первый полуфинальный матч между "Наполи" и "Аталантой" голов не принесВ Неаполе закончилась первая встреча в полуфинальном противостоянии "Наполи" и "Аталанты". Обе команды показали невыразительную игру, которая завершилась закономерной ничьей 0:0. Путевка в финал будет разыграна в ответном матче в Бергамо. Стоит отметить, что россиянин Алексей Миранчук был в заявке на матч, но на поле не вышел. 

"Наполи" - "Аталанта" 0:0 (0:0)

"Наполи": Оспина, Хюсай, Кулибали, Максимович, Ди Лоренцо, Инсинье (Зелиньски, 69), Демме (Элмаз, 67), Лосано (Осимхен, 82), Бакайоко, Политано (Петанья, 66), Манолас.

"Аталанта": Голлини, Гозенс, Толои, Ромеро, Мэле, Фройлер, де Рон, Пессина (Пашалич, 73), Гимшити, Муриэль (Иличич, 73), Сапата (Ламмерс, 80).

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