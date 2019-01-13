Первый после Месси! Или как Кристиан Стуани за полтора года стал одним из лучших форвардов в Каталонии

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Первый после Месси! Или как Кристиан Стуани за полтора года стал одним из лучших форвардов в Каталонии

В субботу в матче 19 тура Ла Лиги между "Жироной" и "Алавесом" внимание публики вновь пало на 32-летнего форварда "жирондинцев" Кристиана Стуани. На 12 минуте матча уроженец Талы – маленького городка на территории Уругвая – эффектным ударом через себя вколотил мяч в сетку ворот "уничтожителей бобов". Этот гол стал для него уже двенадцатым в 19 встречах чемпионата. По этому показателю он уступает лишь Лионелю Месси, который наколотил 16 мячей. Редакция SoccerNews решила вспомнить главные моменты в карьере Стуани, и проанализировать, почему за последние пару лет довольно возрастной форвард возрос в цене более чем в 3 раза.

Настоящая история Кристиана Стуани началась летом 2017 года. Именно тогда форвард, откровенно провалившийся в английском "Мидлсбро", решил перебраться в Каталонию и вновь ощутить на себе лучи испанского солнца. Ход "Жироны" казался достаточно рискованным, особенно учитывая тогдашнюю ситуацию в клубе. В 2017 году "красно-белые" впервые в своей истории добрались до высшего испанского дивизиона. А до этого чего только не было: четвертые лиги, нищета, разруха и риск вовсе исчезнуть с футбольной карты Европы. В начале 2017 клубом заинтересовались инвесторы с Аравийского полуострова, которые на тот момент уже владели "Манчестер Сити". Но процесс договоренностей затянулся, а потому перед началом сезона 2017/18 "жирондинцам" пришлось искать усиление за счет своих резервов (напомним, тогда финансовое состояние клуба все еще было очень шатким). Заплаченные за Стуани 2,2 миллиона евро казались "космосом", особенно на фоне того, что в Англии он не показал ничего особенного – всего лишь 16 (из них только 4 в АПЛ) голов в 67 матчах.

Но карьера уругвайца берет корни вовсе не в "Мидлсбро". На Туманный Альбион Стуани приехал в роли опытного игрока, где только не поигравшего. И это правда! За свою тогда еще 30-летнюю карьеру форвард успел сменить 4 испанских команды, съездил в итальянскую "Реджину" и, конечно, поиграл у себя на родине. Больше всего матчей Стуани сыграл за "Эспаньол". Каталонские клубы еще тогда манили Кристиана. По факту, впервые по-настоящему осесть в основном составе он смог именно в стане "попугаев". В 117 встречах за клуб уругваец настрелял 29 мячей и отдал 9 результативных передач. Неплохо пошло и в национальной сборной! Конечно, сложно стать ключевым игроком команды, в которой играют Суарес, Кавани, Форлан, да еще и нынешний игрок ЦСКА Абель Эрнандес дышит в спину, но свои 46 встреч Стуани в футболке Уругвая сыграл. Кроме того, успел отметится 5 голами. Некоторые фанаты могут вспомнить его присутствие на Чемпионате Мира 2018 в России. В 1/8 финала он вышел на замену вместо Кавани, получившего травму, а потом появился в старте в игре против будущих чемпионов мира.

Начало карьеры в "Жироне" получилось более чем успешным. Уже в первой встрече за новый клуб уругваец оформил дубль к 25 минуте встречи против "Атлетико". Дальнейшие успехи помогли Стуани закрепить первое впечатление. В дебютном сезоне форвард настрелял 21 гол в 33 встречах, стал лучшим бомбардиром команды, и помог "жирондинцам" под руководством Пабло Мачина не только застолбить за собой место в Ла Лиге, но еще и долгое время бороться за еврокубки. Начало текущего сезона получилось не столь радужным. Главный тренер "Жироны" Пабло Мачин ушел в "Севилью", а команда изначально рассматривалась как один из претендентов на постепенное скатывание вниз. Но за дело снова взялся Стуани. Как мы уже знаем, после встречи с "Алавесом" его бомбардирская копилка начала умещать 12 мячей в 19 встречах. Но интересное даже не это! Дело в том, что уругваец положил 57% всех голов "красно-белых" в чемпионате (12 из 21). Подобной важностью для команды не может похвастаться ни один футболист из ТОП-5 европейских чемпионатов. Хотя, например, Кшиштоф Пёнтек из "Дженоа" близок к этому показателю – 52% (13 из 25).  

Почему же уругваец так крут? На то есть сразу несколько причин. Во-первых, он совершенно не упускает голевых моментов. В текущем сезоне Стуани забивает в среднем 0,7 голов за матч с 1 удара в створ. Такой процент реализации не показывает ни один другой форвард Европы. При этом, если брать общее количество ударов за матч, то их в среднем всего лишь 2. Эти вроде бы незначительные цифры напрямую связаны с игрой команды. "Жирона" не играет в доминирование, не пытается задушить соперника и не показывает развеселого футбола. Мы имеем дело с прагматичной командой, которая в среднем наносит всего лишь 10,1 удар за матч – это абсолютно худший показатель в Ла Лиге. Без голевого чутья Стуани "красно-белые" практически гарантировано оказались бы в зоне вылета.

Еще два важных фактора игры Стуани очень разные по своей специфике, но очень сильно сплетены на футбольном поле. Во-первых, уругваец является лидером Ла Лиги по количеству голов, забитых головой – 4. А если брать числа за полтора сезоне в "Жироне", то этот показатель стремится к 14. За идентичный период ни один европейский форвард не забил больше голов тем местом, которое люди используют, чтобы думать. Если совершить еще несколько подсчетов, мы увидим, что каждый 5 удар головой в исполнении Стуани заканчивается голом. Все это было бы невозможно без еще одной особенности – в "Жироне" уругваец является абсолютным лидером. Несмотря на то, что каталонцы чаще играют с двумя форвардами, для доставки игрового снаряда вперед используется именно Стуани.

В сухом остатке мы имеем форварда, который за полтора сезона сыграл 50 матчей, забил 33 гола и вырос в цене с 3 до 9 миллионов евро. Он был частью "Жироны" когда та решала задачу по первому в истории "закреплению" в элите испанского футбола, и навсегда останется в истории команды как самый результативный форвард тех времен. Посмотрим, как будет складываться карьера этого уругвайского парня дальше. Может, он пойдет по стопам Антонио Ди Натале, и в 35 станет лучшим бомбардиром своего чемпионата?

Игорь Малиенко soccernews.ru

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