Первый шаг к финалу: "Марсель" обыграл "Зальцбург"

"Марсель" в первом полуфинальном матче Лиги Европы встретился с "Зальцбургом". На прошлой стадии австрийцы на пару с "Лацио" забили 11 голов при 50 ударах, а "Марсель" и "Лейпциг" забили 8 мячей при 48 ударах. Все ожидали, что команды будут играть на атаку и в полуфинале, однако на деле получилась достаточно закрытая игра с минимальным количеством ударов. В створ и вовсе практически ничего не летело, хотя это не помешало "Марселю" забить два мяча и теперь спокойно подходить к ответной игре. Хотя "Зальцбург" все может перевернуть в домашнем матче, как это сделал в противостоянии с "Лацио".

"Марсель" активнее начал игру, постоянно атаковал, вот только в удары по воротам эта активность не воплощалась. Первый выстрел по воротам был зафиксирован только на 15 минуте, но он в итоге оказался голевым. Французы заработали штрафной на правом фланге, Пайе навесил на дальнюю штангу, где Товен оторвался от Ульмера и Самассеку, а затем вколотил мяч в сетку.

Через минуту Сансон получил пас от Окампоса, который за счёт техники прошёл нескольких оппонентов, Морган целил в левый угол, однако мяч пролетел рядом со штангой. Гол "Марселя" не заставил активизироваться "Зальцбург", австрийцы играли очень вяло, в первом тайме они считанное количество раз приближались к воротам Пеле, о моментах в такой ситуации говорить не приходится.

В начале второго тайма "Марсель" забил второй гол: Снова голевой пас на счету Пайе, Димитри прошел по левому флангу, затем выкатил мяч на вышедшего на замену Клинтона Н'Джи, который опередил Рамальо и пробил точно в правый нижний угол.

Лишь после второго гола "Зальцбург" проснулся, в это же время "Марсель" забыл об атаках, став больше времени уделять обороне, чтобы не пропустить гол на своем поле. "Зальцбург" имел несколько моментов, чтобы забить свой мяч, самые реальные шансы были у левого защитника Ульмера, который сначала попал в штангу, а затем не сумел реализовать выход один на один.

Теперь в ответной игре "Зальцбургу" нужно забивать три гола, это сложная задача, но решаемая.

"Марсель" – "Зальцбург" – 2:0

Голы: Товен, 15 – 1:0; Н'Джи, 63 – 2:0.

"Марсель": Пеле, Амави, Густаво, Рами, Сарр, Сансон, Лопес (Н'Джи, 60), Окампос (Ангисса, 52), Пайе, Товен (Жермен, 80), Митроглу.

"Зальцбург": Вальке, Ульмер, Калета-Цар, Ромалью, Лайнер, Бериша, Самассеку, Айдара (Ябо, 80), Вольф (Шлагер, 68), Даббур, Хван Хи Чхан (Гульбрандсен, 60).

Вячеслав Горбачев

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