Первый шанс Почеттино на трофей, полуфиналы Суперкубка Испании и чемпионский рывок "Атлетико": 4 матча, которые стоит посмотреть в ближайшие дни

"Атлетико" – "Севилья"

12 января, 22:30. Мадрид, "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" получил шанс оторваться от "Реала" и "Барселоны" в турнирной таблице Ла Лиги. В 15-ти сыгранных матчах Примеры команда Диего Симеоне лишь трижды потеряла очки, и лидирует даже с учетом наличия трех поединков в запасе. На выходных "матрасники" так и не сыграли с "Атлетиком" – баски не смогли приземлиться в Мадриде из-за аномального для Испании снегопада. Правда, это не помешало "Атлетико" удержать пальму первенства в Примере. Сенсационная ничья "Реала" с "Осасуной" сохранила для "кольчонерос" первое место Ла Лиги, а победа над "Севильей" в перенесенном матче первого тура позволит подопечным Симеоне оторваться от "Реала" на 4 пункта, а от "Барсы" – на 7. И это с учетом большего количества сыгранных матчей у конкурентов! Впрочем, "Севилья" вряд ли согласится на такое развитие событий. Андалусийцы по потерянным очкам опережают даже "Барселону". Две победы в двух отложенных поединках принесут подопечным Лопетеги место в зоне Лиги Чемпионов, так что "нервионцам" в поединке с лидером чемпионата тоже есть за что бороться. К слову, недавно Севилья продлила контракт с главным тренером, который работает в клубе с лета 2019 года. Противостояние с "Атлетико" станет первым поединком для Лопетеги после подписания нового соглашения – безусловно, что наставник захочет доказать руководству клуба правильность такого решения.

ПСЖ – "Марсель"

13 января, 22:00. Ланс, "Стад Боллар-Делелис"

Маурисио Почеттино может выиграть первый трофей в тренерской карьере уже в третьем матче на посту наставника ПСЖ. В поединке за Суперкубок Франции парижане будут противостоять "Марселю", который в последнее время несколько сдал. Провансальцы под руководством Андре Виллаша-Боаша некоторое время были даже теневым лидером Лиги 1, но только одна победа в последних 5-ти матчах перенесла "Марсель" на 5-ю строчку турнирной таблицы. ПСЖ и "Марсель" уже встречались в третьем туре чемпионата. Тогда провансальцы минимально выиграли, но матч ознаменовался скандалом и массовой потасовкой, по итогам которой сразу 5 футболистов получили красные карточки. Схватку спровоцировал Неймар, который тоже был удален. Впрочем, в среду бразилец не сыграет, ведь еще не залечил повреждение, из-за которого находится в лазарете уже около месяца. Букмекеры считают ПСЖ явным фаворитом матча за Суперкубок, даже несмотря на многочисленные кадровые потери – кроме Неймара, не сыграют больные Дагба, Керер и Рафинья, а также травмированные Бернат и Паредес. Интересно, не пожалеют ли в Париже об увольнении Томаса Тухеля, если Почеттино проигрывает первый трофей сезона?

"Реал Сосьедад" – "Барселона"

13 января, 22:00. Кордоба, "Нуэво Архангел"

Второй год подряд Суперкубок Испании разыгрывается в формате "финала четырех". Первого финалиста определят "Реал Сосьедад" и "Барселона", которые в середине декабря уже встречались на "Камп Ноу". Тогда именно баски забили первыми, но голы Жорди Альбы и Фрэнки де Йонга принесли "сине-гранатовым" непростую победу со счетом 2:1. В турнирной таблице Примеры "Сосьедад" и "Барсу" разделяют всего 4 очка, поэтому отдавать каталонцам легкую путевку в финал не стоит в любом случае. Прежде всего, именно из-за басков, которые в текущем сезоне приятно удивляют – определенное время подопечные Альгуасиля даже лидировали в чемпионате. Рональд Куман может приблизиться к своему первому трофею в статусе главного тренера "Барселоны". Год назад поражение от "Атлетико" в полуфинале Суперкубка стоило должности Эрнесто Вальверде, но, будем откровенны, шансов на повторение той истории крайне мало. Даже в случае вылета из турнира еще до финала тренеру "Кулес" ничего не угрожает – тем более, что все внимание в Каталонии сейчас приковано к выборам президента клуба, до которых осталось меньше двух недель.

"Реал Мадрид" – "Атлетик"

14 января, 22:00. Малага, "Росаледа"

Столичный гранд против неуступчивых басков из Бильбао. "Реал" и "Атлетик" определят второго финалиста Суперкубка Испании. В декабре команды уже встречались в рамках чемпионата – тогда ветеран Рауль Гарсия подвел свою команду, получив красную карточку уже в дебюте игры. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу мадридцев. Команда Зидана подходит к полуфиналу на втором месте Примеры и с 9-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах. Последней командой, которая побеждала "Реал", был донецкий "Шахтер" в Лиге Чемпионов. У Атлетика хуже дела – два поражения в последних пяти матчах и лишь 12 позиция чемпионата.