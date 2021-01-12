Первый шанс Почеттино на трофей, полуфиналы Суперкубка Испании и чемпионский рывок "Атлетико": 4 матча, которые стоит посмотреть в ближайшие дни

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Первый шанс Почеттино на трофей, полуфиналы Суперкубка Испании и чемпионский рывок "Атлетико": 4 матча, которые стоит посмотреть в ближайшие дни

"Атлетико" – "Севилья"

12 января, 22:30. Мадрид, "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" получил шанс оторваться от "Реала" и "Барселоны" в турнирной таблице Ла Лиги. В 15-ти сыгранных матчах Примеры команда Диего Симеоне лишь трижды потеряла очки, и лидирует даже с учетом наличия трех поединков в запасе. На выходных "матрасники" так и не сыграли с "Атлетиком" – баски не смогли приземлиться в Мадриде из-за аномального для Испании снегопада. Правда, это не помешало "Атлетико" удержать пальму первенства в Примере. Сенсационная ничья "Реала" с "Осасуной" сохранила для "кольчонерос" первое место Ла Лиги, а победа над "Севильей" в перенесенном матче первого тура позволит подопечным Симеоне оторваться от "Реала" на 4 пункта, а от "Барсы" – на 7. И это с учетом большего количества сыгранных матчей у конкурентов! Впрочем, "Севилья" вряд ли согласится на такое развитие событий. Андалусийцы по потерянным очкам опережают даже "Барселону". Две победы в двух отложенных поединках принесут подопечным Лопетеги место в зоне Лиги Чемпионов, так что "нервионцам" в поединке с лидером чемпионата тоже есть за что бороться. К слову, недавно Севилья продлила контракт с главным тренером, который работает в клубе с лета 2019 года. Противостояние с "Атлетико" станет первым поединком для Лопетеги после подписания нового соглашения – безусловно, что наставник захочет доказать руководству клуба правильность такого решения.

ПСЖ – "Марсель"

13 января, 22:00. Ланс, "Стад Боллар-Делелис"

Маурисио Почеттино может выиграть первый трофей в тренерской карьере уже в третьем матче на посту наставника ПСЖ. В поединке за Суперкубок Франции парижане будут противостоять "Марселю", который в последнее время несколько сдал. Провансальцы под руководством Андре Виллаша-Боаша некоторое время были даже теневым лидером Лиги 1, но только одна победа в последних 5-ти матчах перенесла "Марсель" на 5-ю строчку турнирной таблицы. ПСЖ и "Марсель" уже встречались в третьем туре чемпионата. Тогда провансальцы минимально выиграли, но матч ознаменовался скандалом и массовой потасовкой, по итогам которой сразу 5 футболистов получили красные карточки. Схватку спровоцировал Неймар, который тоже был удален. Впрочем, в среду бразилец не сыграет, ведь еще не залечил повреждение, из-за которого находится в лазарете уже около месяца. Букмекеры считают ПСЖ явным фаворитом матча за Суперкубок, даже несмотря на многочисленные кадровые потери – кроме Неймара, не сыграют больные Дагба, Керер и Рафинья, а также травмированные Бернат и Паредес. Интересно, не пожалеют ли в Париже об увольнении Томаса Тухеля, если Почеттино проигрывает первый трофей сезона?

"Реал Сосьедад" – "Барселона"

13 января, 22:00. Кордоба, "Нуэво Архангел"

Второй год подряд Суперкубок Испании разыгрывается в формате "финала четырех". Первого финалиста определят "Реал Сосьедад" и "Барселона", которые в середине декабря уже встречались на "Камп Ноу". Тогда именно баски забили первыми, но голы Жорди Альбы и Фрэнки де Йонга принесли "сине-гранатовым" непростую победу со счетом 2:1. В турнирной таблице Примеры "Сосьедад" и "Барсу" разделяют всего 4 очка, поэтому отдавать каталонцам легкую путевку в финал не стоит в любом случае. Прежде всего, именно из-за басков, которые в текущем сезоне приятно удивляют – определенное время подопечные Альгуасиля даже лидировали в чемпионате. Рональд Куман может приблизиться к своему первому трофею в статусе главного тренера "Барселоны". Год назад поражение от "Атлетико" в полуфинале Суперкубка стоило должности Эрнесто Вальверде, но, будем откровенны, шансов на повторение той истории крайне мало. Даже в случае вылета из турнира еще до финала тренеру "Кулес" ничего не угрожает – тем более, что все внимание в Каталонии сейчас приковано к выборам президента клуба, до которых осталось меньше двух недель.

"Реал Мадрид" – "Атлетик"

14 января, 22:00. Малага, "Росаледа"

Столичный гранд против неуступчивых басков из Бильбао. "Реал" и "Атлетик" определят второго финалиста Суперкубка Испании. В декабре команды уже встречались в рамках чемпионата – тогда ветеран Рауль Гарсия подвел свою команду, получив красную карточку уже в дебюте игры. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу мадридцев. Команда Зидана подходит к полуфиналу на втором месте Примеры и с 9-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах. Последней командой, которая побеждала "Реал", был донецкий "Шахтер" в Лиге Чемпионов. У Атлетика хуже дела – два поражения в последних пяти матчах и лишь 12 позиция чемпионата.

Игорь Малиенко soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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