Первый тайм матча Египет - Уругвай завершился нулевой ничьей

На стадионе "Екатеринбург-Арена" проходит матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Египта и Уругвая.

На данный момент завершился первый тайм этой встречи, итогом которого стала нулевая ничья.

Напомним, что игра началась при полупустых трибунах. | http://soccernews.ru