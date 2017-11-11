Первый тайм матча Россия - Аргентина завершился нулевой ничьей
Завершился первый тайм товарищеского матча между сборными России и Аргентины.
В первой половине встречи команды не сумели забить друг другу, однако стоит отметить, что ближе к этому были Месси и компания. "Альбиселесте" создали несколько опасных моментов, но пока очень надёжно играет вратарь россиян Игорь Акинфеев, на счету которого уже есть пара высококлассных сейвов.
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