Первый "тайм" – на "Звезде": "Тамбов" едет в гости к "Амкару"
"Амкар" – "Тамбов"
Стадион: "Звезда" (Пермь)
Начало матча: 17:30
Арбитр: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Первый стыковой матч чемпионата России за право играть в следующем сезоне в Премьер-лиге "Амкар" и "Тамбов" проведут в Перми, на поле представителя элитного дивизиона. Отметим, что ранее команды между собой не встречались.
Что интересно, пермский клуб до самого финиша сезона имел шансы остаться в Премьер-лиге и отстал от "Ростова" и "Урала" всего на 2 очка. Сильная сторона нынешнего "Амкара" – оборона: подопечные Вадима Евсеева пропустили столько же мячей, сколько и "Краснодар" и всего на 2 больше, чем московский "Спартак". Трижды за четыре последних матча пермяки оставляли собственные ворота в неприкосновенности. А за восемь последних матчей "Амкар" выиграл четыре раза.
Правда, у себя дома команда Вадима Евсеева играет неудачно и не забивает уже три поединка кряду. Уделяя повышенное внимание защите, пермяки обладают вторым худшим нападением в лиге: именно 20 забитых мячей (меньше только у "СКА-Хабаровск") не позволили команде остаться в высшем дивизионе страны.
Шанс сыграть в РФПЛ "Тамбов" получил благодаря уверенному финишному рывку: в последних 8-ми турах "горожане" добыли 5 побед и ни разу не проиграли (помимо прочих, в соперниках был лидер ФНЛ и 2 прямых конкурента за четвертое место). Именно 4-ю строчку подопечные Андрея Талалаева заняли как по забитым мячам (57), так и по их разнице с голами пропущенными (+21).
В отличие от домашних поединков, выездные матчи не являются сильной стороной "Тамбова": в гостях добыто лишь 5 побед, как результат – лишь 12-е место по количеству набранных очков. Лучшим бомбардиром тамбовского клуба является Андрей Часовских, сумевший отличиться 10-ю голами при 30-ти выходах в основном составе. В последних двух турах ФНЛ именно его мячи стали победными и обеспечили клубу право участвовать в раунде плей-офф.
Интересные факты противостояния "Амкара" и "Тамбова":
"Амкар" одержал всего одну победу дома в последних шести матчах, четыре раза проигрывал и один матч закончился ничьей
"Тамбов" не проигрывает в последних восьми матчах – пять побед и три ничьих
Трижды за четыре последних матча "Амкар" оставлял собственные ворота в неприкосновенности
Команды никогда не играли между собой
Ориентировочные составы на игру:
"Амкар": Нигматуллин – Конде, Белоруков, Сиваков, Гащенков, Гол, Милькович, Идову, Баланович, Рязанцев, Браун.
"Тамбов": Вавилин – Рыбин, Горбатюк, Мищенко, Шляков, Мурнин, Трусевич, Чернышов, Игнатович, Шевчук, Часовских.
Прогноз на матч "Амкар" – "Тамбов":
"Амкар" хоть и выступил неудачно в нынешнем сезоне, но превосходит своего сегодняшнего соперника в классе. Пермский клуб имеет репутацию домашней команды, поэтому будет стремиться добыть в первом поединке комфортную победу. "Тамбову" придется найти способ удивить соперника, иначе мечты о Премьер-Лиге так и останутся мечтами.
Букмекеры ставят на победу "Амкара", за которую предлагают средний коэффициент 1.60 баллов, в то же время успех гостей оценивается в 6.50 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.82 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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|30
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|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13