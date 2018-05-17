Первый "тайм" – на "Звезде": "Тамбов" едет в гости к "Амкару"

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Первый "тайм" – на "Звезде": "Тамбов" едет в гости к "Амкару"

"Амкар" – "Тамбов"

Стадион: "Звезда" (Пермь)

Начало матча: 17:30

Арбитр: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

Первый стыковой матч чемпионата России за право играть в следующем сезоне в Премьер-лиге "Амкар" и "Тамбов" проведут в Перми, на поле представителя элитного дивизиона. Отметим, что ранее команды между собой не встречались. 

Что интересно, пермский клуб до самого финиша сезона имел шансы остаться в Премьер-лиге и отстал от "Ростова" и "Урала" всего на 2 очка. Сильная сторона нынешнего "Амкара" – оборона: подопечные Вадима Евсеева пропустили столько же мячей, сколько и "Краснодар" и всего на 2 больше, чем московский "Спартак". Трижды за четыре последних матча пермяки оставляли собственные ворота в неприкосновенности. А за восемь последних матчей "Амкар" выиграл четыре раза.

Правда, у себя дома команда Вадима Евсеева играет неудачно и не забивает уже три поединка кряду. Уделяя повышенное внимание защите, пермяки обладают вторым худшим нападением в лиге: именно 20 забитых мячей (меньше только у "СКА-Хабаровск") не позволили команде остаться в высшем дивизионе страны.

Шанс сыграть в РФПЛ "Тамбов" получил благодаря уверенному финишному рывку: в последних 8-ми турах "горожане" добыли 5 побед и ни разу не проиграли (помимо прочих, в соперниках был лидер ФНЛ и 2 прямых конкурента за четвертое место). Именно 4-ю строчку подопечные Андрея Талалаева заняли как по забитым мячам (57), так и по их разнице с голами пропущенными (+21).

В отличие от домашних поединков, выездные матчи не являются сильной стороной  "Тамбова": в гостях добыто лишь 5 побед, как результат – лишь 12-е место по количеству набранных очков. Лучшим бомбардиром тамбовского клуба является Андрей Часовских, сумевший отличиться 10-ю голами при 30-ти выходах в основном составе. В последних двух турах ФНЛ именно его мячи стали победными и обеспечили клубу право участвовать в раунде плей-офф.

Интересные факты противостояния "Амкара" и "Тамбова":

"Амкар" одержал всего одну победу дома в последних шести матчах, четыре раза проигрывал и один матч закончился ничьей

"Тамбов" не проигрывает в последних восьми матчах – пять побед и три ничьих

Трижды за четыре последних матча "Амкар" оставлял собственные ворота в неприкосновенности

Команды никогда не играли между собой 

Ориентировочные составы на игру:

"Амкар": Нигматуллин – Конде, Белоруков, Сиваков, Гащенков, Гол, Милькович, Идову, Баланович, Рязанцев, Браун.

"Тамбов": Вавилин – Рыбин, Горбатюк, Мищенко, Шляков, Мурнин, Трусевич, Чернышов, Игнатович, Шевчук, Часовских.

Прогноз на матч "Амкар" – "Тамбов":

"Амкар" хоть и выступил неудачно в нынешнем сезоне, но превосходит своего сегодняшнего соперника в классе. Пермский клуб имеет репутацию домашней команды, поэтому будет стремиться добыть в первом поединке комфортную победу. "Тамбову" придется найти способ удивить соперника, иначе мечты о Премьер-Лиге так и останутся мечтами.   

Букмекеры ставят на победу "Амкара", за которую предлагают средний коэффициент 1.60 баллов, в то же время успех гостей оценивается в 6.50 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.82 баллов.   

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
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