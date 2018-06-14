Первый тренер Дзагоева: "Сборная России как минимум один раунд в плей-офф пройдет"

Первый тренер полузащитника сборной России Алана Дзагоева Юрий Наниев поделился ожиданиями от выступления команды Станислава Черчесова на домашнем Чемпионате Мира.

"Многие сейчас скептически относятся к возможности нашей сборной выйти из группы. Я считаю, что выйдут. И как минимум один раунд в плей-офф пройдем. Вот такое у меня ощущение. Долго плохие выступления сборной продолжаться не могут", - цитирует Наниева Чемпионат.

Напомним, Путин посетит церемонию открытия ЧМ-2018. | soccernews.ru