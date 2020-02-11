Первый тренер Головина: "Деньги от "Монако" зависли в РФС"

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника "Монако" Александра Головина, подтвердил, что ДЮСШ в Калтане не получила солидарную выплату после трансфера игрока из ЦСКА во французский клуб.

"Монако" действительно выплатил нужную сумму. Но школа в Калтане не получила никаких денег. Эти деньги перечислены в РФС, они и зависли там. Школа должна была заявить, что претендует на эти выплаты. Видимо, этого не сделали. Я не в курсе дел нашего руководства, передо мной никто не отчитывается. Конечно, школа должна была получить эти деньги. Но нужно и подсуетиться. РФС я не виню, школа должна была направить нужный запрос о выплате. Я в этих вопросах некомпетентен, моё дело - тренировать детей и показывать результат. Пусть каждый занимается своим делом. Обидно, что школа не получила денег. Но это не моя прерогатива", - сказал Плясунов.

Напомним, что речь идёт о 225 тысячах евро, что эквивалентно сумме в почти 16 миллионов рублей.

Головин занимался в ДЮСШ Калтана с 2001 по 2009 год. Летом 2018 года хавбек перешёл в "Монако" за 30 миллионов евро.

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