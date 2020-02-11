Первый тренер Головина: "Деньги от "Монако" зависли в РФС"

1 Теги цска москвамонакоалександр головин

Первый тренер Головина: "Деньги от "Монако" зависли в РФС"

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника "Монако" Александра Головина, подтвердил, что ДЮСШ в Калтане не получила солидарную выплату после трансфера игрока из ЦСКА во французский клуб.

"Монако" действительно выплатил нужную сумму. Но школа в Калтане не получила никаких денег. Эти деньги перечислены в РФС, они и зависли там. Школа должна была заявить, что претендует на эти выплаты. Видимо, этого не сделали. Я не в курсе дел нашего руководства, передо мной никто не отчитывается. Конечно, школа должна была получить эти деньги. Но нужно и подсуетиться. РФС я не виню, школа должна была направить нужный запрос о выплате. Я в этих вопросах некомпетентен, моё дело - тренировать детей и показывать результат. Пусть каждый занимается своим делом. Обидно, что школа не получила денег. Но это не моя прерогатива", - сказал Плясунов.

Напомним, что речь идёт о 225 тысячах евро, что эквивалентно сумме в почти 16 миллионов рублей.

Головин занимался в ДЮСШ Калтана с 2001 по 2009 год. Летом 2018 года хавбек перешёл в "Монако" за 30 миллионов евро.

Не пропустите: Головин высказался о частой смене тренеров в "Монако". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Деньги уже нет,но вы держитесь!

Ответить

главное

В ДЮСШ Осинников посчитали письмо "Монако" о выплатах за Головина розыгрышем и не ответили на него

В ДЮСШ Осинников посчитали письмо "Монако" о выплатах за Головина розыгрышем и не ответили на него

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов