Первый тренер Головина: "Саша только-только начинает раскрывать свой потенциал"

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Первый тренер Головина: "Саша только-только начинает раскрывать свой потенциал"Первый тренер полузащитника московского ЦСКА Александра Головина Александр Плясунов высказался о прогрессе своего бывшего подопечного.

"Согласен ли с тем, что Головин прогрессирует не по дням, а по часам? Ну, я бы не говорил о геометрической прогрессии. Саша, конечно, прибавляет. Но не хотел бы перехваливать. Мы как-то обсуждали его игру с Леонидом Викторовичем Слуцким и сошлись во мнении, что Саша только-только начинает раскрывать свой потенциал. Запас там еще огромный", - цитирует детского тренера Советский спорт.

Напомним, Бубнов не верит в выход ЦСКА в полуфинал Лиги Европы. | soccernews.ru

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