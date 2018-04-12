Первый тренер Головина: "Саша только-только начинает раскрывать свой потенциал"

Первый тренер полузащитника московского ЦСКА Александра Головина Александр Плясунов высказался о прогрессе своего бывшего подопечного.

"Согласен ли с тем, что Головин прогрессирует не по дням, а по часам? Ну, я бы не говорил о геометрической прогрессии. Саша, конечно, прибавляет. Но не хотел бы перехваливать. Мы как-то обсуждали его игру с Леонидом Викторовичем Слуцким и сошлись во мнении, что Саша только-только начинает раскрывать свой потенциал. Запас там еще огромный", - цитирует детского тренера Советский спорт.

Напомним, Бубнов не верит в выход ЦСКА в полуфинал Лиги Европы. | soccernews.ru