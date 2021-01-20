Первый тренер Кокорина: "Саша смог заиграть сразу в каждом смоем клубе. Кроме "Спартака"

Валерий Стаферов, который был первым тренером форварда московского "Спартака" Александра Кокорина, высказался о возможном трансфере футболиста в итальянскую "Фиорентину".

"Мне кажется ему под силу там заиграть. И Саше очень хочется этого, наверное.

Насколько подходит ему Серия А, сказать не могу. Было много тренеров было и в сборной, и в клубах — итальянцы, немцы — они все хорошо о нем отзывались и всем он нравится. Так что, думаю, что он смог бы заиграть в Италии.

Куда бы он ни попадал — сразу играл. В "Спартаке" не получилось, не знаю, там своеобразная команда вообще.