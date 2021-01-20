Первый тренер Кокорина: "Саша смог заиграть сразу в каждом смоем клубе. Кроме "Спартака"
Валерий Стаферов, который был первым тренером форварда московского "Спартака" Александра Кокорина, высказался о возможном трансфере футболиста в итальянскую "Фиорентину".
"Мне кажется ему под силу там заиграть. И Саше очень хочется этого, наверное.
Насколько подходит ему Серия А, сказать не могу. Было много тренеров было и в сборной, и в клубах — итальянцы, немцы — они все хорошо о нем отзывались и всем он нравится. Так что, думаю, что он смог бы заиграть в Италии.
Куда бы он ни попадал — сразу играл. В "Спартаке" не получилось, не знаю, там своеобразная команда вообще.
Я вообще рад, чтобы он в любой команде играл. В "Спартаке", "Фиорентина" или где-то еще. Человек должен играть, тем более с такими данными", — сказал Стаферов в беседе с корреспондентом Sport24.
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