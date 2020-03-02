Первый тренер Кокорина высказался об уходе игрока из "Зенита"
Валерий Стаферов, первый тренер нападающего "Сочи" Александра Кокорина, порассуждал о решении "Зенита" избавиться от игрока.
"Это их проблема. Понятно, что Кокорина они отдали не по спортивным соображениям. Он им был нужен, но оставить не смогли. Всем там всё понятно. Надо было отдать - вот и отдали", - сказал Стаферов.
"Зенит" в феврале отдал Кокорина в аренду "Сочи" до конца сезона. Почти месяц футболист отказывался от перехода.
По информации журналиста Василия Уткина, "сине-бело-голубые" решили расстаться с форвардом после звонка из Кремля, где посчитали, что бывший уголовник не может выступать в составе чемпиона России.
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"Реал" победил "Барселону" в домашнем матче Примеры впервые с октября 2014 года
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|46
|2
|Краснодар
|20
|38
|3
|Ростов
|20
|35
|4
|ЦСКА Москва
|20
|35
|5
|Локомотив Москва
|20
|35
|6
|Арсенал Тула
|20
|28
|7
|Урал
|20
|25
|8
|Уфа
|20
|25
|9
|Спартак Москва
|20
|25
|10
|Динамо Москва
|20
|24
|11
|Тамбов
|20
|22
|12
|Ахмат
|20
|20
|13
|Рубин
|20
|20
|14
|Оренбург
|19
|20
|15
|Крылья Советов
|20
|19
|16
|Сочи
|19
|15