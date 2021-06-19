Первый тренер Миранчука: "Мне ничего не дали после перехода Лёши в "Аталанту"
Фото инстаграм Алексея Миранчука
Александр Воронков, первый тренер полузащитника Алексея Миранчука, посетовал, что солидарные выплаты за трансфер бывшего подопечного из "Локомотива" в "Аталанту" до него так и не дошли.
"Сейчас "Спартак" получил выплаты за переход Лёши в "Аталанту", хотя он у них только два-три года был. А мне пока ничего не дали. Закона не существует в России - здесь всё на усмотрение администрации. В Европе, допустим, 25 процентов от компенсации идёт тренеру. Но у нас, допустим, "Олимп" получил деньги с Италии, а дальше они пошли непонятно куда. Я спрашивал - ответили, что получишь всё, что полагается. Но это ж не ответ.
В России вообще детские тренеры никому не нужны. 25 тысяч здесь была - зарплата, смешно ведь, да? По две тренировки в день. И инициатива в России никому не нужна. Проявляешь инициативу, говорят: "Ты плохой, неадекватен, ненормальный, чуть ли не дурак". Вот и у меня так в Славянске. Убрали, потому что никому такой не нужен, со своим мнением. Вот работа в "Черноморце", - сказал Воронков.
Напомним, что в прошлом году российский хавбек перебрался в итальянский клуб за 14,5 миллиона евро.
Миранчук сыграл за "Аталанту" 31 матч, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.
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