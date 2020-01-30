Первый тренер Соболева оценил перспективы нападающего в "Спартаке"

Александр Горбунов, первый тренер новичка "Спартака" Александра Соболева, порассуждал о перспективах своего воспитанника в московском клубе.

"Насколько я понимаю, других вариантов в России, кроме "Спартака", у Саши не было - с ЦСКА и "Динамо" всё сорвалось, а потом "Спартак" сработал очень профессионально. То, что в итоге он перешёл именно в "Спартак", для меня неожиданно. Когда внезапно сорвались другие варианты, то я подумал, что до лета он останется в Самаре. Саше будет непросто попасть в основной состав "Спартака". Там есть и Понсе, и Джордан, просто так его в основной состав ставить не будут. Да и форму ему надо набрать.

Плюс в "Спартаке" большое давление болельщиков, надо понять, как его примут - нужно сразу включиться. Надеюсь, с голами его прорвёт. Он парень с характером, в Самаре его любили, а теперь всё доказывать надо заново. В атаке "Спартака" нет наконечника, как Дзюба, как Комличенко. Они отличаются от Соболева, но все они могут принять мяч в штрафной, оттянуть защитников. Понсе и Джордан не такие футболисты - впереди цепляться за мяч некому. Но Саше надо прибавлять, ему всего 22 года, потенциал у него большой. А сейчас есть полгода, чтобы себя зарекомендовать. Думаю, ему удастся себя проявить", - сказал Горбунов.

Напомним, что "Спартак" арендовал Соболева до конца сезона за 500 тысяч евро с правом выкупа за 4,5 миллиона. За "красно-белых" форвард будет выступать под 77-м номером.

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