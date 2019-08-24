Первый тренер Сутормина отреагировал на то, что игрок подарит ему один миллион рублей

Александр Греков, первый наставник хавбека "Зенита" Алексея Сутормина, высказался о том, что игрок переведет ему один миллион рублей.

"Я не слышал об этом. Это точно не розыгрыш? Я тренировал много ребят, которые пробились в большой футбол, однако никакой награды я не получал. И сейчас Лёха делает такое. Я пенсионер и очень рад этой новости.

Сколько получаю пенсии? 20 тысяч рублей в месяц. На что потрачу деньги? У меня двое детей и я все делаю для них", - заявил Греков.

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