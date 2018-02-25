Первый трофей Гвардиолы в Англии: "Манчестер Сити" громит "Арсенал" в финале Кубка лиги

58-й по счету финальное противостояние Кубка английской лиги подарило всем любителям футбола потрясающую схватку двух больших команд - "Арсенал" сражался против "Манчестер Сити" на центральном стадионе Великобритании "Уэмбли". Исторически "горожане" более удачно выступают во втором по значимости внутреннем кубке Англии. Манкунианцы пять раз доходили до решающего матча и всего один раз проиграли – в далеком 1974 году. "Канониры" же семь раз бились в финале этого соревнования, но завоевали трофей всего дважды. Более того, Кубок лиги является единственным отечественным трофеем, который до сих пор не покорился многолетнему менеджеру лондонцев Арсену Венгеру.

На пути к "Уэмбли" обе команды проделали нелегкий путь. В основном это связано с тем, что большие клубы, в большинстве своем, на ранних стадиях несерьезно относятся к внутри кубковым турнирам, используя дубль или игроков ближайшего резерва. В финале именитые тренеры не имели права экспериментировать, поэтому с первых минут на поле вышли только лучшие из ныне доступных. Арсен Венгер решил применить схему с тремя центральными защитниками Чемберсом, Косиельни и Мустафи, выставив максимально оборонительный стартовый состав. В протоколе "Манчестер Сити" разве что бросилось в глаза отсутствие Рахима Стерлинга, который не до конца восстановился, а посему не попал даже в заявку на матч.

Команды очень хорошо знают друг друга, поэтому обошлось без разведки. Подопечные Пепа Гвардиолы прогнозируемо установили контроль над мячом, хотя по-настоящему первый опасный момент возник у ворот "горожан": Озил исполнил прострельную передачу с фланга в штрафную на Обамеянга, который под опекой Уокера не смог как следует ее замкнуть. На 18-й минуте простая комбинация "Манчестер Сити" завершилась взятием ворот. Браво вынес мяч от ворот далеко вперед на Агуэро, в борьбе с Мустафи аргентинец легонько подтолкнул защитника в спину, после чего выбежал на свидание с Оспиной и элегантно "черпачком" перебросил снаряд через голкипера. Эпизод вызвал бурю негодования на скамейке "Арсенала" – Арсен Венгер посчитал, что форвард манкунианцев, во-первых, нарушал правила, а во-вторых, находился в офсайде. И все основания отменить гол, надо признать, у судейской бригады были.

Во второй половине первого тайма игра на порядок успокоилась. Толком ничего не выходило у лондонцев в атаке, в то время как номинальные гости контролировали ход поединка. С началом второго тайма минутки на поле мало что поменялось. Спустя десять минут после перерыва лондонцы имел реальную возможность восстановить паритет, но воспользоваться ошибкой Браво на выходе Обамеянгу не удалось. Больше такого шанса манкунианцы не давали. Уже на 58-й минуте Компани удвоил преимущество в счете, а к середине второй половины встречи в ворота Оспины залетел и третий мяч. Данило разрезал всю оборону, доставив снаряд на угол вратарской под удар Давиду Силве и тот хлестко выстрелил точно в дальнюю "шестерку".

После того, как счет стал разгромным "Арсенал" окончательно посыпался. "Пушкари" толком и не предприняли попытки забить хотя бы гол престижа, в то время как "голубые" хладнокровно довели матч до триумфального для себя завершения.

Таким образом, Пеп Гвардиола в красочном стиле завоевывает свой первый английский трофей и тем самым продлевает неудачную серию финальных игр Арсена Венгера в Кубке лиги.

"Арсенал" – "Манчестер Сити" – 0:3

Голы: Агуэро, 18 – 0:1, Компани, 58 – 0:2, Давид Силва, 65 – 0:3

"Арсенал": Оспина, Чемберс (Уэлбэк, 65), Косиельни, Мустафи, Бельерин, Уилшер, Джака, Монреаль (Колашинац, 26), Рэмзи (Ивоби, 73), Озил, Обамеянг

"Ман Сити": Браво, Уокер, Компани, Отаменди, Данило, Давид Силва, Фернандиньо (Бернарду Силва, 52), Гюндоган, Де Брюйне, Сане (Жезус, 77), Агуэро (Фоден, 89)

Богдан Архипенко

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