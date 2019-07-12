Первый тур РПЛ может пройти без использования VAR

Система видеоповторов (VAR) может быть не использована в 1-м туре РПЛ.

Сообщается, что РФС до сих пор не подписал договор с техническим подрядчиком системы.

"В настоящее время нет списка игр, на которых VAR может быть использован. Контракт о доставке мобильных комплексов VAR еще не заключен.

Таким образом, в ИФАБ (Международный совет футбольных ассоциаций) не могут отправить заявку, так как в ней необходимо назвать игры, в которых будет использована система. Первый тур РПЛ начнется завтра и разрешение от ИФАБ может не успеть прийти", - сообщает источник в РПЛ.

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