Первый тур РПЛ собрал рекордное количество болельщиков
Первый тур РПЛ сезона 2019/20 установил новый рекорд посещаемости.
Всего восемь игр 1-го тура посетили 183 617 фанатов. Отметим, что в стартовом туре прошлого сезона было зафиксировано 169 600 болельщиков.
Напомним, что прошлый сезон РПЛ был признан самым посещаемым в истории. На 240 игр чемпионата пришло 4 036 196 человек.
После 1-го тура в чемпионате лидируют "Крылья Советов", однако у "Урала", "Зенита", "Ростова", "Спартака" и "Ахмата" тоже по три набранных очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Крылья Советов
|1
|3
|2
|Урал
|1
|3
|3
|Ростов
|1
|3
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|1
|3
|5
|Ахмат
|1
|3
|6
|Спартак Москва
|1
|3
|7
|Арсенал Тула
|1
|1
|8
|Динамо Москва
|1
|1
|9
|Локомотив Москва
|1
|1
|10
|Рубин
|1
|1
|11
|Уфа
|1
|0
|12
|Оренбург
|1
|0
|13
|Тамбов
|1
|0
|14
|Краснодар
|1
|0
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|1
|0
|16
|ЦСКА Москва
|1
|0