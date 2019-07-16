Первый тур РПЛ собрал рекордное количество болельщиков

Первый тур РПЛ сезона 2019/20 установил новый рекорд посещаемости.

Всего восемь игр 1-го тура посетили 183 617 фанатов. Отметим, что в стартовом туре прошлого сезона было зафиксировано 169 600 болельщиков.

Напомним, что прошлый сезон РПЛ был признан самым посещаемым в истории. На 240 игр чемпионата пришло 4 036 196 человек.

После 1-го тура в чемпионате лидируют "Крылья Советов", однако у "Урала", "Зенита", "Ростова", "Спартака" и "Ахмата" тоже по три набранных очка.

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