Первый тур РПЛ собрал рекордное количество болельщиков

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Первый тур РПЛ собрал рекордное количество болельщиков

Первый тур РПЛ сезона 2019/20 установил новый рекорд посещаемости.

Всего восемь игр 1-го тура посетили 183 617 фанатов. Отметим, что в стартовом туре прошлого сезона было зафиксировано 169 600 болельщиков.

Напомним, что прошлый сезон РПЛ был признан самым посещаемым в истории. На 240 игр чемпионата пришло 4 036 196 человек.

После 1-го тура в чемпионате лидируют "Крылья Советов", однако у "Урала", "Зенита", "Ростова", "Спартака" и "Ахмата" тоже по три набранных очка.

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Команда М О
1 Крылья Советов Крылья Советов 1 3
2 Урал Урал 1 3
3 Ростов Ростов 1 3
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 1 3
5 Ахмат Ахмат 1 3
6 Спартак Москва Спартак Москва 1 3
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 1 1
8 Динамо Москва Динамо Москва 1 1
9 Локомотив Москва Локомотив Москва 1 1
10 Рубин Рубин 1 1
11 Уфа Уфа 1 0
12 Оренбург Оренбург 1 0
13 Тамбов Тамбов 1 0
14 Краснодар Краснодар 1 0
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 1 0
16 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1 0
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