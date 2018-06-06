Первый участник ЧМ-2018 прибыл в Россию

Сборная Ирана первой из участников Чемпионата Мира-2018 прилетела в Россию, сообщает официальный сайт ФИФА.

Иранская национальная команда будет базироваться на базе "Локомотива" в Баковке.

Напомним, что сборная Ирана сыграет в группе с командами Испании, Португалии и Марокко.

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