Первый заместитель председателя Госдумы РФ Жуков высказался о "Спартаке" после поражения от "Локомотива"
Фото: твиттер "Спартака"\Автор неизвестен
Первый заместитель председателя Госдумы РФ и почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал поражение московского "Спартака" от "Локомотива" (0:1) в матче 23-го тура РПЛ.
"Условия, конечно, не самые простые, но игра была неплохая. Игра была равная, "Локомотиву" повезло, один удар в створ ворот – и гол.
Если "Спартак" будет так дальше играть, то есть шансы на вылет", – приводит слова Жукова ТАСС.
Напомним, что после этого поражение красно-белые находятся на расстоянии шести очков от зоны вылета.
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