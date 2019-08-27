Песегов прокомментировал начало дебютного сезона "Сочи" в РПЛ
Полузащитник "Сочи" Евгений Песегов рассказал, что думает о результатах команды после семи туров РПЛ. Об этом сообщает News.ru.
Напомним, вчера, 26 августа "Сочи" проиграл "Уралу" (1:3). Команда занимает 15 месту в турнирной таблице, набрав 3 очка.
"Ситуация точно улучшится, мы идём в правильном направлении - укрепили оборону, после чего стали меньше пропускать. Пока в более атакующий футбол не получается играть, но мы делаем шаги вперёд.
Думаю, что потихонечку связи налаживаются, все друг друга начинают понимать на поле. Тренировочный процесс сейчас выстроен так, чтобы мы как раз могли быстрее притереться: много упражнений с мячом, футбола. Пытаемся перестроиться, сменить свой стиль на атакующий. Стараемся давать результат, но пока хромаем в «физике». Когда всё наладим - придёт результат", - сказал Песегов.
31 августа "Сочи" в рамках 8-го тура чемпионата России сыграет с "Рубином".
А еще: "Сочи" не побеждает в 7 матчах подряд в РПЛ| http://soccernews.ru
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