Песков: "График не позволяет Путину посетить матч сборной России с Египтом"

Президент РФ Владимир Путин не сможет побывать на матче группового этапа Чемпионата Мира между сборными России и Египта.

Об этом, как информирует Чемпионат, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В частности, он рассказал: "Матч завтра посмотреть не сможет. У Путина - достаточно напряженные среда и четверг по графику, не знаю, сможет ли он сходить на матч, пока этого в планах у него нет, просто график не позволяет".

Напомним, вчера сборная России прибыла в Санкт-Петербург. | soccernews.ru