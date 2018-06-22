Песков не знает, будет ли Путин присутствовать на матче Россия - Уругвай

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, заявил, что присутствие главы государства на матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая пока под вопросом.

"Пока в графике президента нет матча с Уругваем, у него другие рабочие планы. Но с другой стороны, в дни футбола все графики подвижны. Но пока в плане нет" - сказал Песков.

Напомним, что матч Россия - Уругвай состоится 25 июня в Самаре.

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