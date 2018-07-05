Песков проинформировал о возможности посещения Путиным матча Россия - Хорватия

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Песков проинформировал о возможности посещения Путиным матча Россия - ХорватияПресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков проинформировал о возможности посещения главой государства матча 1/4 финала Чемпионата Мира между сборными России и Хорватии.

В частности, им было сказано: "Нет, пока такая поездка в графике Путина не появилась. Пока новых вводных нет".

Также Песков подчеркнул, что он будет смотреть за игрой в Москве.

Напомним, Самедов высказался о предстоящем матче с Хорватией. | soccernews.ru

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