Песков проинформировал о возможности посещения Путиным матча Россия - Хорватия

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков проинформировал о возможности посещения главой государства матча 1/4 финала Чемпионата Мира между сборными России и Хорватии.

В частности, им было сказано: "Нет, пока такая поездка в графике Путина не появилась. Пока новых вводных нет".

Также Песков подчеркнул, что он будет смотреть за игрой в Москве.

Напомним, Самедов высказался о предстоящем матче с Хорватией. | soccernews.ru