Песков прокомментировал возможный визит Путина на матч России и Хорватии

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Песков прокомментировал возможный визит Путина на матч России и ХорватииПресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал возможный визит главы государства на матч 1/4 финала Чемпионата Мира между сборными России и Хорватии.

"Изначально график был сверстан так, что предусматривал посещение матчей открытия и закрытия чемпионата. Но пока точно сказать я не могу", - приводят слова Пескова Ведомости.

Сборные России и Хорватии сыграют в субботу, 7-го июля.

Напомним, Нигматуллин высказался о выступлении сборной России на ЧМ. | soccernews.ru

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