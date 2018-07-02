Песков прокомментировал возможный визит Путина на матч России и Хорватии

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал возможный визит главы государства на матч 1/4 финала Чемпионата Мира между сборными России и Хорватии.

"Изначально график был сверстан так, что предусматривал посещение матчей открытия и закрытия чемпионата. Но пока точно сказать я не могу", - приводят слова Пескова Ведомости.

Сборные России и Хорватии сыграют в субботу, 7-го июля.

Напомним, Нигматуллин высказался о выступлении сборной России на ЧМ. | soccernews.ru